原标题：“北斗杯”全国青少年体育大赛总决赛在南昌成功举办

5月23日，第十二届中国卫星导航年会“北斗杯”全国青少年体育大赛总决赛在江西省南昌市成功举办。 主办方供图

5月23日，第十二届中国卫星导航年会“北斗杯”全国青少年体育大赛总决赛在江西省南昌市成功举办。1000余名青少年及家庭亲子组合齐聚九龙湖湿地公园展开角逐，共同体验“北斗+体育”的魅力。

本次赛事活动的竞赛形式为北斗智慧跑及北斗智慧定向。赛事设有大学组、高中组、亲子组(高年龄)、亲子组(低年龄)四个组别。参赛选手利用手机中预设的APP或小程序，在北斗导航定位与授时功能加持下，按照设计的竞赛线路，精准到访打卡点并完成闯关任务。

经过激烈比拼，黄戈乔、陈慧妍、周涛、冯超颖、单宝良、刘公彦、张新建、曾伟平等人分获北斗智慧跑和北斗智慧定向4个组别冠军。每组获得“北斗好少年”和“北斗好家庭”的冠军选手，还将受邀参加26日在南昌举行的第十二届中国卫星导航年会“北斗之夜”活动并接受颁奖。

5月23日，第十二届中国卫星导航年会“北斗杯”全国青少年体育大赛总决赛在江西省南昌市成功举办。 主办方供图

中国卫星导航系统管理办公室副主任杨军在启动仪式上表示，“北斗杯”全国青少年体育大赛是“北斗+体育”融合发展的重要成果，探索了体教融合的新创意和新模式，对于提升青少年身体素质与科学素养将起到重要作用。

当天，江西籍运动员、雅典奥运会跳水冠军彭勃向广大参赛青少年发出倡议。他希望青少年朋友以“北斗杯”全国青少年体育大赛为契机，用奥林匹克精神和北斗精神为引领，积极投身体育运动。

据了解，本届大赛以“北斗少年 追梦百年”为主题，分为常规赛和总决赛两个阶段。常规赛采取线上线下相结合的办赛模式，线上常规赛持续1个月，推出了“北斗少年营”“北斗智慧跑”“北斗智慧定向”三个系列赛，参赛的小朋友及家长达10万余人。线下常规赛分别举办了北斗智慧跑·常德鼎城站和北斗智慧定向·益阳桃江站，参与人数超过1600人。(郭超凯)

(责编：赵竹青、吕骞)