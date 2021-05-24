人民网北京5月24日电 （记者夏晓伦）“当前我国车联网产业呈现蓬勃发展的势头，但在跨行业协调、运营管理等方面还面临不少的新挑战，迫切需要各方面继续做好协同，凝聚发展核力，我们愿同大家一道探索实践车联网先导应用创新发展工作，推动我国车联网产业更好更快地发展，为制造强国、网络强国、交通强国的建设做出更大的贡献。”工业和信息化部科技司司长刘多在近日召开的第五届世界智能大会上表示。

刘多还表示，先进制造业和现代服务业深度融合的新业态，已经成为世界各国竞争的新热点。我国高度重视车联网发展，“十四五”规划做出了明确的部署，目前我国主导的蜂窝车联网无线通信技术已经成为国际主流标准并加速产业化，聪明的车与智慧的路、协同发展的技术路线也得到了广泛的认可。

刘多介绍，今年4月，国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会召开了第四次全体会议，对车联网产业未来的发展做出了明确的部署，提出了明确的要求，下一步工信部将积极地抓好落实，重点开展以下四个方面工作：

一是深化融合创新，加强统筹布局。车联网产业涉及通信、电子、汽车、交通等多个环节，要深化协同创新，结合5G部署，夯实车联网发展优势，并将车联网与智慧城市、智能交通等工作统筹推进，同时要加强对重点环节的技术创新的支持和引导，实现产业链短板的逐个突破，推动形成开放融合、创新发展的产业生态。

二是突出条块结合，建好基础设施。车联网正在从试点示范向规模部署转变，基础设施应该先行一步，要进一步地突出条块结合，在条上推进重点高速公路车联网改造，在块上抓好重点城市的车联网建设。希望天津(西青)国家级车联网先导区能够发挥好引领作用，加快交通设施车联网功能的改造和系统能力的提升，做好信息基础设施与交通基础设施的协同建设。

三是把握需求方向，坚持应用牵引。要针对人民群众对提升交通安全、缓解交通拥堵、改善城市治理等迫切需要，区分行业用户和普通用户的不同需求，开发更多的应用场景，形成实用化的解决方案，切实改善群众日常出行品质，要把握技术、产品及市场的发展趋势，逐步建立合理的建设和运营机制，探索完善可持续发展的商业模式。

四是促进互联互通，强化安全管理。要提早谋划加强关键标准规范的制定与执行，做好大数据及云平台的建设管理，实现车路人云网信息交互与数据共享，促进车联网行业跨地区的互联互通。同时，还要推动建立车联网数字身份认证机制，加强网络和信息安全工作，从源头上提升产品和服务安全水平，促进产业健康可持续的发展。

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