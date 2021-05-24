人民网北京5月24日电 （黄盛）近日，中国证券监督管理委员会原主席、清华大学五道口金融学院不动产金融中心理事长肖钢在“2021清华五道口全球金融论坛”上表示，企业是新基建投资的主体，要加快构建政府引导、企业为主、市场运作的新基建投融资模式，充分调动企业积极性，营造良好的发展环境。

肖钢在2021清华五道口全球金融论坛上发表演讲。 清华大学五道口金融学院供图

肖钢表示，新基建与传统基建有很大不同：一是新基建的形态和边界不断演进拓展，范畴持续延伸，与经济社会各领域深度融合；二是新基建依赖新技术突破，创新速度快，迭代周期短，对经济社会的作用方式不断创新；三是新基建将激发新的产业和市场需求，不断拓宽应用场景，突破技术瓶颈，验证商业模式。

“正是这些特点决定了企业是新基建投资的主体。”肖钢建议，构建起以政府引导、企业为主、市场运作的新基建投融资模式。

首先，要加大核心技术攻关，锻长板、补短板、强弱项，确保新基建的系统可控性和安全性；要积极培育新基建应用市场，深入实施工业互联网发展战略，做好标准、产业、建设、应用、政策等方面的有机衔接，充分调动企业积极性，营造良好的发展环境。

其次，要进一步增强地方政府资金引导作用。在防范化解地方政府债务风险中，要处理好增量债务和存量债务的关系，既要发挥增量债务对经济社会发展的促进作用，又要注意防范存量债务过多累积的风险。

再次，要探索新基建的利益共享、风险共担机制。对于准经营或纯经营的新基建项目，要充分引入市场竞争，完善价格形成机制，优化资源配置，破除障碍，允许民营资本以股权或其他方式投入重大新基建项目，激发市场主体投资活力。

最后，要开辟新的资金渠道，推进新基建信托投资基金试点，有效盘活存量资产，形成存量资产与新增投资的良性循环，同时吸引专业市场机构参与运营管理，提高投资建设和运营管理效率。

(责编：刘佳、吕骞)