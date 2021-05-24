张莫

原标题：金融部门密集发声 人民币汇率双向波动将成常态

中国人民银行副行长刘国强5月23日就人民币汇率问题答记者问时表示，今年以来，人民币汇率有升有贬，双向浮动，在合理均衡水平上保持了基本稳定。目前，我国外汇市场自主平衡，人民币汇率由市场决定，汇率预期平稳。未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动成为常态。

刘国强还表示，人民银行完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，这一制度在当前和未来一段时期都是适合中国的汇率制度安排。人民银行将注重预期引导，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

除了央行重磅发声之外，5月21日召开的国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）第五十一次会议也提及人民币汇率。会议要求，进一步推动利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。近日，人民币对美元汇率持续走强，有专家建议，以人民币适度升值可抵御输入性通胀效应。在这一背景下，业内人士表示，金融部门就人民币汇率密集发声，释放了强烈的引导市场预期的信号。

4月以来，人民币汇率波动走强。来自中国外汇交易中心的数据显示，5月21日人民币兑美元汇率中间价报6.4300，较前一交易日上行164个基点。中国银行研究院研究员王有鑫对《经济参考报》记者表示，从外部因素看，美国继续实行宽松货币政策，推出一轮又一轮的财政刺激政策，防疫力度有所松动，就业、失业率等指标不及预期，美元指数再次回落至90左右，导致人民币被动走强。从内部因素看，国内经济复苏持续加快，出口贸易保持高增长，贸易顺差规模较大，跨境资本持续净流入，4月外汇储备较前一月增长0.9%，为人民币汇率提供了坚实的支撑因素。

不过，王有鑫也表示，下半年支撑人民币汇率的国内积极因素将继续发挥作用，但外部市场的不确定性将导致人民币更多呈现双向波动、宽幅震荡的特点。一方面，全球经济复苏加快，中国和主要经济体在经济复苏方面的差异将逐渐收敛，对人民币汇率的支撑作用可能会有所减弱。另一方面，随着美国经济复苏加快，美联储可能会在今年四季度缩减资产购买计划，美债收益率可能会继续抬升，美元指数将触底反弹，国际金融市场将迎来新一轮冲击。

(责编：罗知之、吕骞)