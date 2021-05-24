罗逸姝

原标题：券商中期策略陆续出炉 顺周期投资分歧凸显

5月接近尾声，券商中期策略也于近日陆续发布。上半年表现突出的顺周期行业成为各大机构热议的焦点，从策略内容来看，有机构指出未来周期逻辑将阶段性淡化，后续波动可能加剧；也有机构认为，需求支撑下，周期行业短暂回调并未改变其整体趋势。对于下半年投资逻辑，不少机构认为市场仍存结构性机会，其中的低估值板块则是关注重点。

顺周期投资分歧显著

在全球大宗商品出现共振调整与国内应对上游资源品涨价政策的双重压制下，国内周期品开始出现调整。过去一周，钢铁、煤炭、有色、化工等顺周期板块经历了明显回调。同花顺数据显示，以申万二级行业指数作为衡量标准，尽管钢铁、有色、煤炭等板块年内涨幅已经超过10%，但从近3日来看，钢铁指数下跌4.18%，煤炭开采指数下跌4.44%，石油化工指数下跌幅度也达到3.54%，短期回调趋势凸显。

值得注意的是，在日前陆续发布的券商中期策略中，对于顺周期板块的行情是否能够延续、下半年投资路径如何，各大机构出现了分歧。有机构指出目前周期板块已经见顶，后续波动可能加剧，存量资金也将从周期板块扩散。中金公司指出，周期行情后续可能波动加大、结构分化。原因之一为上游原材料的涨价已经持续了较长时间，而并非今年才开始，涨幅已经较大；除此之外，下游需求并非强劲，而政策不确定性也已开始上升。

中信证券策略团队也表示，今年以来商品价格过快上涨已经开始对经济预期产生负面扰动，反过来制约了商品涨价的持续性。政策的及时应对也有效抑制了短期投机行为，能够缓解商品过快上涨趋势。在此背景下，周期逻辑将阶段性淡化，存量资金有望从周期板块扩散至高弹性板块。

不过，在部分机构看来，需求逻辑之下，当前短暂回调并未改变周期行业的整体趋势。野村东方国际证券指出，本周铁矿石、沪铜等期货价格累计下跌6.25%和4.04%，上游资源行业的股价也遭受了较大调整。然而在国内经济仍处于扩张区间的背景下，海外受疫情困扰国家的需求仍有望进一步拉动中国出口，且海外宽松的流动性环境也更有利于国内下游行业转嫁原材料涨价压力。当前风格切换“折返跑”未改变市场短期的反弹趋势，周期或成长行业短期的调整易成为较好的反弹介入机会。

开源证券则表示，在复苏后期，中下游企业的增量利润往上分配是必然关系，未来需求逻辑将接替供给逻辑，成为中上游周期股的重要驱动。在其看来，银行、保险、建筑等板块将成为周期行情展开的主攻方向，而对于中上游钢铁、煤炭、铝和化工品等品种，行情同样远未结束。

中银证券也指出，本轮周期，除了总需求扩张外，全球碳中和供给限制以及周期龙头重视股东回报，分红和回购明显增加为商品上涨的持续性和幅度提供重要助力，周期股估值扩张也因此打开。通过对比全球资源龙头，A股的周期龙头定价合理，伴随着行业高景气与定价权的提升，未来估值有进一步扩张的空间。因而，继续看好周期行业在下半年的表现。

低估值、结构性策略成机构共识

尽管在顺周期领域的投资存在分歧，在各大券商的中期策略报告中，低估值、结构性的策略却成为一致共识。

中金公司表示，当前注重估值、产业链位置及催化因素，结合估值及景气程度综合判断可关注泛消费领域中议价能力偏强、盈利压力较小、景气程度偏高或者改善的板块，如汽车、家电、轻工家居、医疗、食品饮料等，以及保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游等。

开源证券认为，去年疫情影响下的估值极端分化继续面临回归。拉长区间看，无论是绩优股指数与红利指数，还是成长指数与价值指数之间的估值差，依然处于历史均值加两倍标准差以上，而小盘股相较大盘股的估值差依然处于历史最低水平附近。

从具体行业来看，国泰君安指出，科技成长兼具分子端盈利亮点与高性价比。其指出，相较周期价格预期拐点出现，消费板块盈利端增长的相对平稳，当前却对应科技成长龙头由行业景气及政策红利驱动下内生高增阶段的逐步起势。从行业间对比来看，科技成长板块依旧具备景气分位的相对优势。结合近期电子、电新等行业盈利预测的上调背景，本轮由净利率驱动的科技成长最有可能在总量盈利回落中脱颖而出。而在估值性价比方面，当前PEG（市盈率相对盈利增长比率）低于1的高增长赛道则集中于新能源车动力电池等多个领域。

方正证券策略首席分析师胡国鹏建议，后市聚焦高景气与低估值板块。市场高低估值切换仍在继续，低估值行业下半年有望进一步估值修复，其中包括银行、房地产、煤炭、钢铁、建材等；而高估值的食品饮料、新能源等行业估值调整压力较大。

部分顺周期板块不同时间区间涨跌幅（%）

数据来源：同花顺

证券代码证券名称年涨跌幅月涨跌幅3日涨跌幅当日涨跌幅801041.SL钢铁25.38-0.41-4.181.84801037.SL橡胶20.31-4.91-2.09-0.57801054.SL稀有金属13.913.921.321.69801021.SL煤炭开采11.932.12-4.441.47801023.SL石油开采11.829.62-3.130.28801035.SL石油化工9.192.91-3.540.78801034.SL化学制品7.442.39-0.43-0.63

(责编：罗知之、吕骞)