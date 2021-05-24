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猪肉价格触底反弹 机构预计短期将弱势震荡

李犇
2021年05月24日09:08 | 来源：经济参考报
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原标题：猪肉价格触底反弹 机构预计短期将弱势震荡

5月21日，生猪主力合约2109触底反弹，报收于23890元/吨，上涨1.79%。总体来看，本轮下跌始于5月初，价格从27200元/吨盘整平台持续下跌，5月20日最深下探至23080元/吨。受到产品价格波动的影响，二级市场相关上市公司也应声下跌。同花顺数据显示，截至5月21日收盘（后复权分红再投），牧原股份、新希望、温氏股份等猪企中的大市值公司5月分别下跌12.54%、5.54%、4.24%；正邦科技、天邦股份等相关公司分别下跌7.94%、18.88%。

从生猪销量情况看，大量养猪类企业销量同比去年有所增加。其中，牧原股份1-4月累计生猪销量1086.5万头，2020年同期销量381.1万头；新希望1-4月累计生猪销量312.15万头，去年同期销量113.4万头；正邦科技1-4月累计生猪销量376.3万头，去年同期销量153.51万头。不过由于猪价跌幅较大，大量企业出现“增收不增利”情况。

对于后市走势，中原证券认为，短期来看，市场消费端始终低迷，猪肉价格将偏弱震荡；后期随着消费的回暖，预计猪肉价格将企稳并迎来反弹行情。

牧原股份在近期发布的“投资者关系活动记录表”中表示，2022年与2023年都有可能来到底部，公司需要做好2022年迎接价格低点的准备。首创证券认为，6月份大部分养殖企业出栏数据迈上新台阶，产业普遍对明年的猪价呈现悲观预期，同时2-3季度的外购仔猪养殖可能会有较大的风险，明年大部分养殖企业可能会进入亏损期。

(责编：罗知之、吕骞)

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