陈奥

原标题：我国首条小卫星智能生产线首颗卫星下线

记者近日在武汉国家航天产业基地卫星产业园（下称“武汉卫星产业园”）“筑梦中国星谷，扬帆航天时代”主题活动上获悉，我国首条小卫星智能生产线第一颗卫星下线，标志着卫星批产时代来临。

据介绍，当前，卫星制造行业发展迅速势头强劲。我国卫星制造行业已经形成由对地观测卫星系列、导航卫星系列、通信卫星系列和科学与技术试验卫星等组成的完整卫星体系。卫星制造市场前景广阔，以航天军工科研院所为代表的“国家队”积极投身于新型低轨大规模星座建设。

记者从航天科工空间工程发展有限公司了解到，上述卫星智能生产线于2019年启动建设， 目前已具备正式投产运行条件，产线具有“柔性智能化、数字孪生、云制造”等典型特征， 通过采用智能制造先进技术， 可实现生产过程中精准感知、关键工序质量实时控制、制造全过程数据采集与控制等功能， 满足1t以下小卫星年产240颗总装集成测试（AIT）的需求。

本次下线卫星是面向批产设计的典型卫星， 主要由结构与机构分系统、热控分系统、供配电分系统、姿轨控分系统、综合电子分系统、星地测控分系统和有效载荷分系统7大系统组成，通过零部件出库、部装、总装、整星电测、热控实施、精测、太阳翼安装与测试、质测、振动、热真空、检漏、整星入库等多道工序，圆满完成该典型卫星在卫星智能生产线上的总装集成测试， 顺利实现卫星成品下线， 有效验证了该卫星智能生产线的可行性， 标志着卫星批产时代的来临。据悉，卫星智能生产线建成后，小卫星的生产效率将提高40%以上，单星场地面积需求将减少70%以上，单星生产周期将缩短80%以上，人员生产效率将提升10倍以上。

据了解，随着武汉卫星产业园陆续投入使用，中国航天科工集团有限公司将逐步形成“低成本、高效率、快响应”的产业生态，全力打造以“聚合、开放、共享、创新、普惠”特征的“三公里生态圈”。记者从上述活动中获悉，来自北京遥感设备研究所、贵州梅岭电源有限公司、兰州空间技术物理研究所、北京吾天科技有限公司等集团内外10家单位首批签约入驻武汉卫星产业园。

本次主题活动由武汉市人民政府、中国航天科工集团第二研究院主办，新洲区人民政府、航天科工空间工程发展有限公司承办。

(责编：罗知之、吕骞)