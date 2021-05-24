钢铁价格涨了多少？什么原因造成上涨？未来走势如何？

五月份以来，钢铁价格的快速上涨引发了很多人的关注。钢铁价格到底上涨了多少？又是什么原因造成钢价的上涨？它的上涨对相关行业会带来哪些影响？未来钢价的走势会怎样？面对着一系列的问题，我们先去市场看一看钢材价格到底涨了多少。

这里是北京兰格钢铁咨询公司，在这里我们可以看到全国各个区域钢材市场的报价，从近三年的曲线图可以明显地看到，今年前五个月，钢材价格的上涨幅度再次创下历史新高。

兰格钢铁咨询公司首席分析师 马力：五一节后价格上涨确实是很迅猛的，经常性一天，钢厂也好，市场也好，会出两三次涨价，甚至多的一天能有五六次涨价，最高的一天有些地区的价格能涨500块钱以上。上一次价格高点是出现在2008年，今年已经突破了上次历史的最高点。

这位分析师告诉记者，截至五月中旬，全国钢材市场八大品种的吨钢均价突破了6600元，比2008年最高点6200元高出近400元，比去年同期每吨上涨了2800元，同比增幅75%，仅5月初就上涨了近900元。分品种来看，螺纹钢每吨比年初上涨了1980元，热轧卷板每吨比年初上涨了2050元。在采访中记者发现，与国内钢价同步上涨的还有国际钢价，而且涨幅远高于国内钢价。

兰格钢铁咨询公司研究中心主任 王国清：国际价格高于我们国内的价格，它会带动我们国内的出口，甚至是我们国内价格的提涨。

世界钢铁协会数据显示，5月中旬，美国中西部钢厂热轧卷板每吨的价格是1644美元，相当于人民币10570元/吨，比中国市场高4800元人民币，而欧盟德国热轧卷板每吨价格为1226美元，也比中国市场高2116元人民币。据中国钢铁工业协会提供的数据，到目前，中国钢材价格指数比年初上涨23.95%，而同期，国际钢材价格指数上涨的幅度是57.8%，国际市场钢材价格涨幅明显高于国内。

一季度全球粗钢产量同比提高10%

到底是什么原因推动钢材价格出现如此的上涨局面呢？

在河北冀南钢铁中厚板的生产车间，一批新的板材经过最后一道工序后陆续走下生产线。企业负责人告诉记者，今年以来他们的产品销售一路向好。

冀南钢铁集团副总裁 刘文波：我们的中(厚)板产品广泛运用于船舶制造、桥梁建设、机械制造等行业。今年以来随着市场形势的好转，产品销售火爆，除了满足国内市场销售以外，还外销到中东或南美国家。

记者从中国钢铁工业协会了解的数据显示，今年以来，我国经济持续稳定恢复，钢材需求显著增加，其中建筑业增长49%，制造业增长44%。而国际市场，全球制造业PMI持续好转，4月份PMI达到57.1%，连续12个月位于50%以上。

冶金工业信息标准研究院院长 张龙强：包括国内国外，特别是全球经济复苏，占全球GDP比重40%的中美两国一季度经济发展的数据都比较好，中国同比增长18.3%，美国同比增长6.4%，经济快速发展必然会带动下游需求的增长，带动市场的增长。

全球经济恢复，拉动世界钢材的消费增长，今年一季度，全球粗钢产量增速实现由负转正，46个国家实现正增长，而去年仅有14个国家。世界钢铁协会的统计数据显示，今年一季度，全球粗钢产量同比提高10%。

量化宽松政策 大宗商品价格全面上涨

说到钢价上涨，还有一个特殊的原因是跟疫情有关。

2020年，为了应对疫情，全球各个国家不同程度地推出了相关刺激政策来支持经济发展，由于美元区、欧元区货币超发，通货膨胀加剧并向全球传导和辐射，导致全球包括钢材在内的大宗商品价格全面上涨。

冶金工业规划研究院总工程师 李新创：钢铁作为最重要的基础产业，它的任何变化都是宏观经济拉动的结果，全球宽松的货币和宽松的财政带来的通货膨胀，造成所有原材料价格的上涨。

李新创介绍说，美国自2020年3月开启超级宽松的货币政策，有累计超过5万亿美元的救市计划投放到市场，而欧洲央行在4月下旬也宣布将维持超宽松货币政策，以支持经济复苏。迫于通胀压力，新兴国家也开始被动加息。受此影响，从2月份开始，全球粮食、原油、黄金、铁矿、铜、铝等生产资料价格全面上涨。以铁矿石为例，5月12日，进口铁矿的到岸价格从去年的86.83美元/吨上涨到230.59美元/吨，增幅165.6%。在铁矿石价格的影响下，包括焦煤、焦炭和废钢等钢铁主要原料全部上涨，从而进一步推高了钢铁生产成本。

构建有效传导机制 确保价格合理稳定

对于大宗商品价格不断攀升带来的不利影响，国家有关部门高度重视，5月19日，国务院常务会议提出要做好大宗商品保供稳价工作，遏制价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。

5月20日，全国钢材市场各个品种钢材出现下调，下降幅度都在10%以上。专家表示，在政策的引导下，还要构建有效的价格传导机制，确保整个产业链价格的合理稳定。

梳理整个产业链，钢铁即是铁矿石的下游产品，同时，它又是下游汽车、家电、机械、造船以及房地产等行业重要的原材料，今年以来，以铁矿石为例，上涨幅度超过165%，远远高于钢价75%的涨幅。受大宗商品价格不断攀升的影响，下游终端市场已经开始承压。今年4月，工业生产者出厂价格指数同比上涨6.8%。

冶金工业规划研究院总工程师 李新创：促进下游行业的健康发展，也是钢铁行业的使命担当。因此让钢铁行业整个产业链的合理，从我们上游钢铁本身和钢铁下游的价格合理，需要构建整个产业链的有效的价格传导机制。要加大国内铁矿的生产水平，除此之外，还要加大废钢的回收和利用，同时钢铁生产企业在绿色低碳的情况下，增加有效供给，使价格回归合理。

李新创表示，未来随着宏观经济对经济拉动的放缓，市场需求端将回归合理，随着国内外价差逐渐缩小，出口退税调整政策将逐步发挥作用，国内供应将有所增加，钢材价格也将逐步回归合理区间。

(责编：王震、吕骞)