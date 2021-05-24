5月20日上午，苏州市吴中区2021年“吴爱人才”人才主题日活动在正式举行。此外，在活动期间，由苏州市吴中区人民政府指导、吴中经济技术开发区管理委员会主办，苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司、华为（苏州）DevCloud创新中心承办的“华为云·东吴杯”2021数字化转型创新应用大赛正式启动，通过以赛促学、产教研结合的形式，吸引和挖掘优秀创新团队和人才聚集吴中，增强产业优势。

大赛分为创客赛道和企业赛道，参赛团队参赛作品围绕人工智能在工业互联网、医药等行业领域的深度应用，聚焦人工智能在工业互联网、医药等行业领域的深度应用，申报有明确场景驱动的应用创新方案作品。同时，与苏州吴中当地产业有较好结合的组品方案被优先录入。

据了解，近年来，吴中智能制造产业在政策支持和技术驱动下，取得了飞速发展。一方面，吴中围绕实现“创新制造强区”目标成立了吴中智能制造产业联盟，旨在加快推进吴中经济技术开发区制造业向智能化方向发展，整体提升吴中智能制造的应用发展水平；另一方面，为了带动全市制造业的转型升级，成立苏州（太湖）软件产业园，以深化苏州特色软件名城建设为基点，利用苏州·中国软件特色名城展示中心这个窗口，充分发挥工业互联网对制造业的赋能作用和在制造业转型升级中的核心支撑作用。与此同时，按照吴中经开区“一特三提升”发展导向，围绕吴中经济技术开发区“一核一圈一廊一区”产城融合发展布局，突出创新驱动，大力推动软件产业集聚发展，明确“4+1+1”产业发展定位，成为苏州市及吴中经济技术开发区重塑经济增长格局、推动科技创新的中坚力量。

(责编：赵竹青、吕骞)