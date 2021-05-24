李曦子

原标题：加密货币的至暗时刻来临？（国际派）

加密货币本身是一个交易工具，鉴于目前有炒作的嫌疑，泡沫必然存在。各国政府如果进一步加强监管，泡沫可能会被刺破。鉴于以上情况，非专业人士应避免配置这些风险。

近日，加密货币市场惨遭血洗。

5月19日晚，比特币一度跌破3万美元关口，日跌幅超30%，创2021年1月以来最低价；以太坊下探至1750美元，日跌幅超45%；狗狗币最大跌超40%；其余上千种加密货币跌幅大多超30%。

根据比特币家园网站统计，截至5月19日24点，24小时内各主要交易所爆仓总金额为70.06亿美元（约合人民币460亿元），创造加密货币历史上单日最大爆仓纪录。

然而，在特斯拉CEO马斯克和女版巴菲特“木头姐”（Cathie Wood）的发声力挺后，加密货币又暴力反弹，收回大部分失地。截至5月21日记者发稿，比特币已经回升至4万美元上方，以太坊价格在2700美元附近徘徊。

全球监管趋严

分析指出，这次加密货币暴跌的主要原因是新一轮全球监管风暴来临。

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》（下称《公告》）。《公告》重申，近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。

《公告》要求，金融机构、支付机构等会员单位不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务。

《公告》还指出，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。“从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担”。

5月19日，美联储理事会副主席夸尔斯和美国货币监理署（OCC）代理署长Michael Hsu承认，美联储、OCC和联邦存款保险公司（FDIC）正在协调加密货币的监管方法，考虑为了加密货币监管成立一个“跨部门冲刺小组”。

5月20日，美国财政部表示，超过1万美元的加密货币交易应向美国国税局报告。

5月20日，据彭博社报道，挪威中央银行警告称，如果银行继续增加加密投资，加密货币资产的大幅价格波动可能给银行体系带来麻烦。

挪威金融稳定部门执行董事Torbjorn Haegeland在接受采访时表示：“我们认为目前加密货币这些波动不是对金融稳定的主要威胁，但如果风险敞口继续增加，可能会构成威胁。”

欧洲央行副行长Luis de Guindos近日也表示，加密货币不应被视为真正的投资。英国央行行长安德鲁·贝利更是直言，人们只有准备好赔钱的情况下才能购买它们。

此前，韩国国会下属机构为进一步监管该国加密货币行业制定了一套建议，包括成立一个新的由政府运营的部门处理加密货币相关事务。

马斯克、“木头姐”力挺

就在全球监管趋严以及加密货币巨震的大背景下，马斯克和“木头姐”依然对加密货币表示支持。

“木头姐”对媒体表示：“我仍然认为，比特币价格会达到50万美元。比特币目前正经历踏空，但不一定处于底部。现阶段比特币行情非常情绪化。本次比特币的回调将会增加加密货币ETF审批的几率。”

加密对冲基金ARK36执行总裁Ulrik Lykke在接受CNBC采访时表示，加密货币市场正在消化最近一段时间的利空消息，比特币的前景当下并不乐观，但是相对于比特币过往的经历，“这仅仅是小事一桩”。

今年初在接受采访时，“木头姐”从两方面解释了为何看好比特币：一是比特币的投机成分不像过去那么高，投资群体越来越成熟。在特斯拉之前，已经有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特币；另一方面，在过去十年中，比特币是唯一与其他传统资产有着较低相关性的投资选择。这意味者，它对机构投资者来说是一个很好的多样化投资选择。

不断反转的“带币男神”马斯克也在暴跌之际在社交媒体称，特斯拉拥有“钻石手”（Diamond Hand）。“钻石手”代表那些坚定的持仓者，因此有市场观点将其解读为特斯拉不会抛售手中的比特币。这条消息也让比特币的24小时跌幅从之前的超过30%收窄到大约14%，价格重返4万美元。

在今年2月提交给SEC的一份文件中，特斯拉透露，购买了价值15亿美元的比特币。3月，马斯克发推表示，可以用比特币购买特斯拉，比特币价格一路走高。

然而5月12日，马斯克态度突变，在推特上宣布，特斯拉暂停接受使用比特币为其汽车付款的计划。他表示，特斯拉改变计划的原因是出于对环保的考量。“我们对比特币挖矿和交易过程中化石燃料使用的迅速增加感到担忧，特别是煤炭，它的排放量是所有燃料中最严重的”。马斯克还称，虽然加密货币“在许多层面上来说都是一个好主意，我们也相信其前景光明，但前提是不能对环境造成巨大破坏”。

与此同时，马斯克又体现出对狗狗币的浓厚兴趣。在宣布特斯拉暂停比特币支付后，马斯克称，正在与狗狗币开发人员合作以“提高系统交易效率”，并很有希望。

5月11日，马斯克在社交平台上发起投票，是否希望特斯拉接受狗狗币。最终有超390万人参与投票，78.2%的投票者表示支持。

抛售潮可能继续

摩根大通在近期发布的一份报告中指出，过去一个月，比特币期货市场经历了自去年10月比特币开始上涨以来最剧烈、最持久的清算。

根据摩根大通的数据，无论是以美元计还是以比特币个数计，机构投资者在今年二季度都出现了减持。

摩根大通指出，“这种抛售潮可能会在未来几周继续，因为我们短期回溯期的动量信号已经进一步跌向负值区域，这是自2020年3月以来首次。”

从宏观经济来看，根据美联储公布的最新4月会议纪要，部分官员预计，美联储将在未来召开的会议上开始讨论缩减QE。分析指出，美联储的收紧趋势将使资金的流动性趋紧，加密货币资产或受影响。

独立经济学家王赤坤告诉《国际金融报》记者，加密货币本身是一个交易工具，鉴于目前有炒作的嫌疑，泡沫必然存在。各国政府如果进一步加强监管，泡沫可能会被刺破。鉴于以上情况，非专业人士应避免配置这些风险。

景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，对于那些认为加密货币适合投资的人而言，建议考虑少量配置，并分散持有多种主要加密货币，因为每一种货币的特点都各不相同。投资者可通过黄金和房地产等其他另类资产类别进行多元化配置。定期调整也可帮助投资者合理地“卖高买跌”，而且由于不同的加密货币随投资者青睐程度变化涨跌有时，主动式管理也应有所帮助。

(责编：王震、吕骞)