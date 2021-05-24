◎ 记者 夏悦超

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近日叶飞在微博接连爆料，刺激着二级市场买卖各方的神经。近日又曝出公募基金存在两个潜规则，多家公募基金公司表示已开展自查，但没有发现相关问题。

在前私募基金经理叶飞爆料上市公司涉嫌以“市值管理”名义操纵股价后，整个二级市场一片哗然，证监会已火速对相关账户涉嫌操纵股价立案调查。

此事依旧存在诸多谜题和未公开线索。当事人叶飞近日已接受监管部门约谈，表示将配合监管部门查案。

5月18日，叶飞曾爆出公募基金存在两个潜规则：一是公募和券商资管一样的合作模式；二是公募交出股票池，盘方选出认可的股票，盘方先买入，公募负责拉升股价，盘方每赚10%就提现给公募。

多家公募基金公司对《国际金融报》记者表示，已经开展自查，无相关问题。

公募两大“潜规则”？

“叶飞事件”近期成为二级市场各方关注的焦点。事件主人公叶飞，是淮北市倚天投资有限公司实控人。该公司成立于2010年，于2018年被证监会注销私募基金管理人资格。

5月9日，叶飞在微博上公开举报上市公司中源家居以“市值管理”的名义，联合操盘方、公募基金和券商资管等多个机构操纵股价，事后盘方赖账不付尾款。

被下家一直追问尾款、向上家“讨债”未果的中间人叶飞连续数日在微博上公开爆料，截至目前，他已经公开指出了多家上市公司、券商等机构有上述相似行为。一时间，多家公司和机构发布声明否认其提及的行为。

叶飞曾在爆料中提及，作为下家的公募损失大概几百万，但至于是哪家公募基金，他曾表示不需要公布，这是上家和上市公司的错。

虽然关键接盘方的信息不肯爆料，但叶飞在5月18日中午爆料公募基金存在两个潜规则：

“1.公募和券商资管一样的合作模式。只要几个点的费用。2.公募和盘方合作，公募交出自己的股票池，然后盘方选出认可的股票，盘方先买。比如买三亿。那么，其中拿出3000万的市值作为帮公募基金经理买的。那么，接下来，公募负责拉升，盘方每赚10%就提现给公募。”

叶飞还提及，私募一般很少和公募这样合作。因为私募基金的钱，赚到的只能分20%，其他是投资者的，划不来。

某业内人士向《国际金融报》记者直言，叶飞上述所说感觉不靠谱。目前公募基金经理绝大多数是80后出生，大学毕业后就入行自成体系，职业路径清晰明了，光明正大地靠业绩赚钱，一般不会为了区区几十万就留住把柄在别人手上，一辈子受制于人。中小券商的自营与资管部门有可能有人会参与。但具体到个人，也不排除有特例。

该业内人士认为，既然监管已介入本次舆论事件，相信最终会有个相对可信的结果。

公募展开自查

叶飞的爆料再次吸引了公募圈的注意。据《国际金融报》记者了解，目前多家公募基金公司已开展自查。

“我们自查了一下，没问题。”某大型公募基金公司人士向记者反映，他认为大型公募基金公司的股票池都是大市值企业，正常情况下基金公司不会参与上述“市值管理”行为。

另一家大型公募基金公司人士向记者表示，公司也进行了自查，没有相关问题，叶飞提及的行为已经触及公募基金行业底线，是严重的违法违规行为。

某中型公募基金公司人士也反映，公募的风控合规普遍严格，这种行为不太可能会发生在公司内部。

某小型公募基金公司人士对记者表示，据说已经安排了自查，但未听说有哪家公募参与。

与私募不同，公募基金的投资相对公开透明，各家基金公司会有严格的合规风控部门，且从理论上来看，一旦操纵市值过小的小盘股股价也会引起明显异动。

上述某业内人士认为，更不太可能是小型基金公司，因为本身管理的资金规模就小，对投资运作上的合规理应更紧。

5月21日，叶飞在微博上表示，已接受监管部门约谈，将配合监管部门查案，不会对外公布完整的股票代码。目前，叶飞及其实控公司淮北市倚天投资有限公司成为被执行人，被执行金额合计达到836.14万元。

(责编：王震、吕骞)