◎ 记者 王敏杰

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篡改开封食材日期标签，随意更改或不记录食材“效期追踪卡”备制截止时间，违规使用隔夜冰淇淋奶浆、茶汤、奶茶等食材……这次，蜜雪冰城以这种方式登上了热搜。

日前，中国质量新闻网报道，蜜雪冰城旗下郑州永安街店、济南大观园店、武汉马湖商业街店存在前述一系列卫生乱象。在相应的情况曝光后，“蜜雪冰城被曝篡改食材日期”的话题即登上了微博热搜，该条话题的阅读量超过了3亿。5月15日，蜜雪冰城终于站出来回应，通过官方微博发布致歉声明，并称已责令涉事门店停业整顿，此后相关话题一度登上热搜第一。

蜜雪冰城总部位于郑州，主打下沉市场，是不少年轻消费者熟知的“网红品牌”。有媒体报道称，蜜雪冰城的门店数量已接近15000家，预计到年底将达到20000家。此外，该品牌还在筹谋上市。不过，相应的消息并未得到官方证实。

此次事情发生后，有观点直言，这或是该品牌加速开店、冲刺上市背后的“失速”表现。中国食品产业分析师朱丹蓬认为，目前来看，蜜雪冰城年内登陆资本市场的希望仍存，但首先需要稳定供应链，保障食品安全，否则后期估值亦将受到影响。

针对近期的门店违规问题，蜜雪冰城方面向《国际金融报》记者进行了独家回复：“针对三家加盟门店利用公司管理漏洞，逃避公司对于门店的食品安全体系管理，严重伤害了广大消费者权益的行为，公司将根据合同相关约定，从快从严从重处理。同时对于门店涉及到的相关问题，第一时间如实向门店所在地行政部门通报情况。”

为食品安全问题道歉

5月14日，中国质量新闻网报道指出，蜜雪冰城股份有限公司旗下门店郑州永安街店、济南大观园店、武汉马湖商业街店存在篡改开封食材效期、使用隔夜茶汤奶浆半成品的食品安全问题。

比如，纯牛奶、红豆罐头、燕麦罐头等是蜜雪冰城常见食材，按规定，开封后的食材应冷藏保存，并在规定时间内使用。但根据报道，在蜜雪冰城郑州永安街店(编号：904365)，有员工擅自篡改开封纯牛奶、红豆罐头、燕麦罐头等食材的日期标签。

此外，媒体在调查后还发现，该店店员除了篡改开封食材日期标签，还存在更改“效期追踪卡”（食材的备制时间和截止时间）的情况。按公司规定，门店的红茶、绿茶、四季春茶、奶茶、玫果冻、珍珠等半成品食材，从备制时间起均有规定的赏味期，过了时间应该“废弃换新”。但在郑州永安街店，店员只更改“效期追踪卡”，未见及时废弃过效期食材和换新。

“一石激起千层浪！”上述情况曝光后，蜜雪冰城在社交媒体平台引来了多方指责，有消费者直言以后不再消费该品牌门店的产品。

顶不住压力的蜜雪冰城官方在5月15日发布致歉声明，称此次事件发生后，蜜雪冰城积极配合各级政府的监督检查，并第一时间成立以总经理牵头的专项处理小组，针对门店存在的严重违规行为进行调查整改。

该份致歉声明还指出，针对媒体报道中的涉事门店，蜜雪冰城已责令其停业整顿。并按照相关法律规定以及公司《特许经营合同》中的相关约定，对涉事门店作出相应的处理，处理结果会另行通报。

根据最新信息，郑州市市场监督管理局已责令相关门店进行整改。《河南日报》报道指出，由于存在食品安全问题，郑州蜜雪冰城35家门店被责令限期整改，3家门店立即停业整改，当场下达行政处罚决定书9家。据称，郑州市市场监管系统将部署开展为期1个月的针对蜜雪冰城股份有限公司的专项整治行动。

蜜雪冰城在给到《国际金融报》记者的采访回复中指出，公司已决定继续采取以下措施，加强门店管理，严格保证食品安全问题。据称，5月15日公司面向全国范围内所有门店下发《关于蜜雪冰城门店食材效期问题整改的通知》，要求全国范围内蜜雪冰城门店积极配合政府部门的监督检查；要求各个门店迅速开展排查工作，自查自纠；要求公司内所有区域市场督导团队、稽核检查小组迅速行动，针对自查自纠后的门店进行二次复检。“公司不逃避、不回避任何排查出现的问题，在排查中出现问题的门店会立即要求其停业整改，发现一起处理一起，绝不姑息”。

此外，其指出还将继续完善各个门店监控设施，做到门店监控全部覆盖、实现门店监控系统与总部终端联网，完成线上网络化监管与线下工作人员检查双运转体系建设。同时，其也会进一步加强各区域门店互查制度建设，完善各区域门店互查机制，健全互查日历，真正做到食材效期问题“零发生”。

高速扩张后遗症？

在一线城市的核心商圈，你或许很少会看到蜜雪冰城的门店，但三四线城市则是它的主战场。

蜜雪冰城有“奶茶界的拼多多”之称，成立至今一直以高性价比的形象示人，堪称下沉市场的“霸主”。它的门店占据了学校周边、交通周转点、人流量大的临街店铺等位置。

公司官网信息显示，1997年，大学时期的张红超在郑州开启了他一生的“甜蜜事业”——蜜雪冰城，一个专为年轻人打造新鲜冰淇淋与茶饮的全国连锁品牌。蜜雪冰城品牌由三大公司共同服务，蜜雪冰城股份有限公司主导管理运营，河南大咖食品有限公司主导研发生产，郑州宝岛商贸有限公司提供仓储物流服务，三大公司共同协作形成完整产业链。

去年6月，蜜雪冰城曾在官方微博发布信息，蜜雪冰城全球门店数量突破1万家。

蜜雪冰城采取的是加盟模式，其官网公布有详细的加盟流程。不过，这一加盟模式已经数度被诟病。2019年4月，石家庄蜜雪冰城万达广场店就曾被曝出过质量问题。

朱丹蓬指出，就中国目前的商业模式和发展情况来看，尽管加盟连锁有利于品牌方的资金流畅通，但该模式在人员培训、质量体系、内控执行等方面都有很多不到位的地方。

他还表示，蜜雪冰城频现食安问题的原因主要就是低利润扩张以及加速开店。“蜜雪冰城定价偏低，利润空间进一步被压缩，导致其对员工以及门店的管理有漏洞。蜜雪冰城的上市压力也较大，加速开店也让门店管理水平参差不齐。”在朱丹蓬看来，蜜雪冰城万家门店的规模对其整体供应链体系的要求较高，也带来了更大的管控挑战。

这次的食安问题是否会对蜜雪冰城带来明显的口碑影响目前来看还难以判断，但有多名消费者向《国际金融报》记者坦言，至少现阶段不会再去门店消费了。“价格是我们关注的，但产品本身的安全靠谱也很重要，卫生干净是最起码要做到的”。

值得一提的是，今年早些时候有媒体报道称，蜜雪冰城首轮融资完成，估值已超过200亿元，另外蜜雪冰城也计划在A股上市，上市筹备已到最后阶段。还有报道称，其今年年底的门店数量预计能达到20000家。就这些信息，记者亦采访了蜜雪冰城方面，但其并未进行回复。

茶饮行业乱象频频

近几年，蜜雪冰城所属的现制茶饮领域发展非常迅速。来自CIC灼识咨询的数据显示，2017年-2020年我国现制奶茶市场规模由700亿元增至1136亿元，预计2025年将达3400亿元。

但就是这样一个消费频率极高的领域，乱象也是层出不穷。几乎和蜜雪冰城道歉差不多的时间，5月15日，演员马伊琍道歉也登上热搜。据《新京报》报道，近日上海警方通报在河北、广东等地公安机关的协助下，侦破上海首例以虚假品牌奶茶招商网站吸引加盟商、虚构履约能力骗取加盟费的“套路加盟”合同诈骗案。该诈骗案涉及“花点点”“茶芝兰”等50余个奶茶品牌。其中，“茶芝兰”就是请马伊琍代言。

今年2月份，上海市场监管部门突击检查了部分奶茶店，涉及1点点、CoCo、熊姬等知名连锁品牌店，结果发现多家门店存在工作人员健康证不齐全、原材料管理不善等食品安全隐患。该事件迅速登上微博热搜，引发热议。

据央广网报道，上海市场监管部门在抽检中发现，在1点点门店，执法人员发现一名从业人员未办理健康证；收纳箱内的茶叶包等原材料上没有任何标识，分装日期、保质期等关键信息不明；使用过的抹布与袋包装茶叶原料靠在了一起。CoCo门店冰柜内的原材料则均敞口放置、未密封，部分原料也随意放置在桌面上、未加盖，与电饭煲、电水壶等杂物做了“邻居”。

一位曾有意加盟某头部奶茶品牌的人士告诉《国际金融报》记者，茶饮行业的发展已经有很长一段时间，近几年，在喜茶、奈雪等品牌走红后，新式茶饮的概念被更多消费者知晓。整体来看，目前，头部的品牌大多发展直营，因为加盟模式会导致产品质量参差不齐。

该人士补充道：“我有大致研究过，当前这一行业可以说准入门槛低、加盟商管理更是难以严格，还处于野蛮生长状态，同质化较为严重。但可以肯定的是，抓规模不抓品控的品牌是不会长久的，鲜活的例子比比皆是。所以，企业需要在团队培训、品控等多方面进行投入，否则一次次食安问题消耗的就是品牌价值。”

(责编：王震、吕骞)