人民网北京5月24日电 （赵超）近日，工业和信息化部发布2021年1-4月通信业经济运营情况。数据显示，1-4月，电信业务收入累计完成4862亿元，同比增长6.6%，增速同比提升4.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为5180亿元，同比增长27.7%。5G手机终端连接数达3.1亿户，比上年末净增1.11亿户。

其中，数据及互联网业务收入平稳增长。1-4月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入为843亿元，同比增长8.6%，在电信业务收入中占比为17.3%，占比同比提高0.3个百分点，拉动电信业务收入增长1.5个百分点。完成移动数据及互联网业务收入2163亿元，同比增长2.3%，在电信业务收入中占比为44.5%，拉动电信业务收入增长1.1个百分点。

固定和移动语音业务稳中有落。1-4月，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入78亿元和392亿元，同比分别下降4.3%和1.1%，两者合计在电信业务收入中总占比9.7%，占比同比下降0.8个百分点。

新兴业务收入持续较快增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，1-4月共完成新兴业务收入734亿元，同比增长25.8%，在电信业务收入中占比为15.1%，拉动电信业务收入增长3.3个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达101.4%和34.3%。

2020-2021年1-4月新兴业务收入增长情况

移动电话用户规模平稳增长，5G用户快速发展。截至4月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.05亿户，比上年末净增1084万户。其中，5G手机终端连接数达3.1亿户，比上年末净增1.11亿户。

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户数已超千万。截至4月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.01亿户，比上年末净增1706万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.55亿户，占总用户数的90.9%，占比较上年末提高1个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1094万户，比上年末净增454万户。

2020年-2021年4月末百兆及千兆宽带接入用户情况

蜂窝物联网用户规模持续扩大，IPTV用户稳步增长。截至4月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户12.36亿户，比上年末净增1亿户。其中，应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达17.3%、17.8%、21.9%，智慧公共事业终端用户同比增长18.9%，增势最为突出。IPTV（网络电视）总用户数达3.26亿户，比上年末增加1134万户。手机上网用户数达13.67亿户，对移动电话用户的渗透率为85.2%，较上年末提升0.8个百分点。

电信业务使用情况，移动互联网流量增速提升，4月DOU值接近13GB/户。1-4月，移动互联网累计流量达659亿GB，同比增长37.7%，增速比1-3月提高2.4个百分点。其中，通过手机上网的流量达到632亿GB，同比增长36.7%，占移动互联网总流量的95.8%。4月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到12.92GB/户˙月,同比增长37.8%，比上年底高1GB/户˙月。

2020-2021年1-4月移动互联网累计接入流量及增速情况

移动电话通话量保持增长，移动短信业务量持续下降。1-4月，移动电话去话通话时长完成7264亿分钟，同比增长6.8%；固定电话主叫通话时长完成309亿分钟，同比下降1.5%。1-4月，全国移动短信业务量同比下降5.1%；移动短信业务收入同比增长17.3%。

东中西部地区移动互联网流量均呈快速增长态势，部分西部省市DOU值居全国前列。1-4月，东、中、西和东北地区移动互联网接入流量分别达到279亿GB、147亿GB、198亿GB和36亿GB，同比增长38.5%、39.9%、35.8%和32.4%，西部地区增速领先全国。西藏、云南、青海和贵州4省4月当月户均移动互联网接入流量(DOU)超过18GB/户˙月；各省DOU值最高值与最低值之差为13.4GB/户˙月，差值较去年同期扩大5.1GB/户˙月。

东部地区新兴业务收入规模明显领先，中西部地区增长迅猛。1-4月，东、中、西和东北地区分别完成新兴业务收入446.4亿元、111.5亿元、134.3亿元和28.7亿元，同比分别增长22.3%、40.7%、41.5%和35%；在其电信业务收入中的占比分别达到17.9%、11.6%、11.7%和10.9%，其中北京、上海新兴业务收入占比已超25%。

(责编：赵超、吕骞)