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“跨境理财通”试点在即 交通银行稳步推进各项工作

2021年05月24日11:05 | 来源：人民网
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日前，据交通银行相关负责人透露，针对粤港澳大湾区“跨境理财通”业务，该行各项工作稳步推进。

“跨境理财通”业务指粤港澳大湾区内地和港澳投资者通过区内银行体系建立的闭环式资金管道，跨境投资对方银行销售的合资格投资产品或理财产品。5月6日，监管部门就《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，跨境理财通业务试点逐步接近业务落地阶段。交行表示，已对照《细则》要求，全面梳理完成各项开办前准备工作。

该负责人介绍，该行开办跨境理财通业务具有四项业务优势，即拥有综合化国际化服务能力、持续增强的财富管理特色、市场认可的优质客户服务和健全有效的全面风险管理。

该负责人还表示，跨境理财通项目中，交行严格根据监管要求，从系统层面确保跨境资金的CIPS链路下闭环管理，同时根据现有个人跨境资金管理要求，及时准确地实现信息报送。在异常资金流动、高风险客户识别方面，基于完善的反洗钱及高风险管理策略及黑名单等系统部署，确保相关交易管控到位。

据了解，后续交行将积极研判境内外投资环境、客户需求、产品结构等，不断优化创新产品及客户操作体验，提升交行跨境理财通业务整体竞争力。

(责编：董童、李源)

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