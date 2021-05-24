人民网 许维娜

今年是“十四五”的开局之年，也是全面推进乡村振兴的关键之年。实施乡村振兴战略，是新时代“三农”工作的总抓手，乡村振兴需要大力发展现代农业，而科技创新是推动农业农村现代化的根本动力。

在这一点上，互联网平台企业的探索，正在逐步形成“数字化科技+乡村实际”的新路径。

5月16日下午，在甘肃省陇南市礼县的一个苹果园里，60岁的果农张加成头戴草帽，席地而坐，正对着支起的一部手机直播拉二胡。

5月16日，张加成在果园直播。杨海丹摄

这样的场景几乎每天都在上演。作为礼县一带远近闻名的“网红村播”，张大爷通过直播，把自家的苹果卖到了全国各地。“以前贩子收苹果，每斤不到2块钱，卖果汁厂才几毛。现在通过淘宝直播，我的苹果最低也要卖到3块多。”张大爷笑呵呵地说道。

去年，张大爷用直播卖苹果赚的钱给家里添置了三辆车(小汽车、电动车、三轮车)。最近，他又把常年在上海打工的女儿叫回老家一起做直播，定下了“要靠电商挣到100万元”的目标。

从面朝黄土背朝天的普通果农，到小有名气的电商主播，要说清楚张大爷的这个“华丽”转变，就不得不提一个人，尹贻盼。

2019年6月，尹贻盼作为首批“乡村特派员”之一，来到甘肃礼县参与定点扶贫工作。他在礼县做直播培训，说服了不少像张大爷一样的果农来参加，在田间地头直播卖苹果，半年时间就帮助礼县果农增收了千万元。

“我们希望能用技术的力量为供给侧赋能，为乡村振兴贡献我们的力量。”5月17日，在甘肃省兰州市举行的“希望的热土——2021阿里巴巴乡村致富大会”上，阿里巴巴乡村振兴基金主席、阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示。

“五年内，我想开一个属于自己的工作室；十年后，我想追上现在老板的脚步！”在此次乡村致富大会上，21岁的影视剪辑师杨东亮笑着说出了自己未来的目标。

这个看上去还一团学生气的年轻人，已经参与了《流浪地球》《金刚川》《人潮汹涌》等多部大片的制作。当自己的名字第一次出现在大荧幕上时，杨东亮特地请假回了老家，带着家人去电影院观影。影片结束后，全家人激动地拿着手机，在银幕上找着“杨东亮”的名字。

将时间拨回到3年前，杨东亮绝不会想到，自己的人生轨迹会发生如此巨大的改变。中职刚刚毕业时的他并无一技之长，对未来的想象，也仅限于“回老家，进工厂，找一份月薪三四千的工作”。

一个专门开在贫困县中职学校的公益培训，将杨东亮引向了一条完全不同的道路。参与“蔡崇信职业教育计划”影视后期实训班后，杨东亮来到北京，成为了一名电影合成师，开启了人生的另一种可能。

“一定还会有更多机会诞生在数字经济的广袤土壤中。”张勇非常看好数字经济条件下三百六十行中孕育的新机会。他表示，未来将继续在青少年当中做好基础教育，让青少年人才能在数字化环境中茁壮成长，无缝连接数字经济的要求。

在曾经的国家级贫困县陕西宜君，当地搭上数字化“快车”、发展特色产业，一幅欣欣向荣的乡村振兴画卷正在徐徐展开。

2020年建立的宜君假发社区工厂，通过互联网电商的“线上”通路，让当地村民在家门口就连接上了全球产业链。而一座用4个月时间建成的菜鸟“上行和共配中心”，又让全县的商品通过数字化物流的“线下”通路，贯通了全球大市场。

宜君县物流快递中转仓拣货现场。受访方供图

宜君的改变，离不开科技力量的注入。“无论是聚焦农业生产的‘最先一公里’，还是助力智慧乡村建设，科技力量都可以大有作为，也需要有所作为。”张勇说道，未来将继续发挥技术力量，根据各地条件，对接产业规划，帮助产业链重整，用好数字基础设施优势，帮助欠发达地区更好对接市场，推动品牌化、提升附加值。

当前，为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，各方要不断整合优势资源，在帮扶过程中探索新经验，提供科技、经济、技术等支撑，在乡村发展进程中砥砺前行。

互联网数字化科技使中国的零售、物流、社会服务等多个领域实现了“弯道超车”，而这些将以何种方式助力乡村也迎来“弯道超车”的时代机遇，或许对这个问题的回答已经开始。

(责编：刘佳、吕骞)