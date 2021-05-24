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陈军院士：大力开发新能源 助力实现碳达峰碳中和

2021年05月24日13:22 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者孙博洋）“南开大学未来将积极推动新能源电池关键技术协同攻关，加大高端人才引进，促进创新成果快速转化。”中国科学院院士、南开大学副校长陈军在第五届世界智能大会上表示。

能源是支撑人类文明的物质基础和发展动力。陈军认为，中国已成为世界第二大经济体，对能源的需求呈快速持续增长态势，并且单位和地区能耗仍然很高，“多煤贫油少气”的能源现状形成了资源短缺、环境污染和气候变化等多个挑战。

因此，陈军建议，我国要实现碳达峰碳中和的重大战略目标，须大力开发新能源和可再生能源，无论在新能源电动汽车还是大规模储能等民生领域，或者是深空深蓝探索研究等科研领域，都需要新能源电池。

记者还从第五届世界智能大会上获悉，天津市十大产业人才创新创业联盟在大会期间成立。业内人士认为，这对天津高科技产业发展具有推动作用，尤其是天津新能源电池人才创新创业联盟的成立，对天津新能源及环保产业发展提供了助力。

据了解，天津市将新能源作为战略性新兴产业，在包括光伏、风电、氢能、电池、电动汽车等领域已布局了一大批企业，借此形成上中下游完整的产业链和新能源产业集群，成为全国新能源产业重要生产基地。

对此，陈军表示，南开大学在新能源电池领域的研究积累深厚，在高能电池的应用基础研究和产业化开发方面已建成重点实验室、工程中心、协同中心、国际合作基地等多个大型科研平台。同时，南开大学正全面加快“双一流”建设步伐，实施4211卓越南开行动计划，成立新能源交叉科学中心，力争在原始创新和自主创新上创造更多成果。

(责编：刘佳、章斐然)

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