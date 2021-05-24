人民网北京5月24日电 （申佳平）近期，受国际大宗商品价格上涨、全球流动性宽松以及市场预期等因素叠加影响，部分大宗商品价格大幅上涨。

对此，国家发展改革委、工业和信息化部、国资委、市场监管总局、证监会等五个部门23日上午召开会议，联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业，钢铁工业协会、有色金属协会参加。

会议要求，有关重点企业要提高站位，树立大局意识，积极履行社会责任，促进上下游行业协调发展，维护行业良好生态；要强化法律意识，依法合规有序经营，带头维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。有关行业协会要从有利于行业长远健康发展的角度，正确履行行业自治组织职能，发挥好桥梁纽带作用，指导行业企业加强自律，共同维护好行业正常市场秩序。

会议明确，下一步，有关监管部门将密切跟踪监测大宗商品价格走势，加强大宗商品期货和现货市场联动监管，对违法行为“零容忍”，持续加大执法检查力度，排查异常交易和恶意炒作，坚决依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。

此前，在国家发改委举行的5月份例行新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任、委新闻发言人金贤东指出，大宗商品价格上涨对我国的影响有利有弊，一方面有利于提升上游原材料企业盈利能力、降低债务风险，另一方面也会导致中下游制造业经营成本上升，影响行业效益。

他同时强调，针对近期大宗商品领域出现的新情况新问题，国家发改委已会同有关部门，出台了调整完善钢材进出口相关政策，加强期货市场监管。还将统筹国内国际两个市场两种资源，切实加强供应保障。

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