5月22日，融创中国、清华大学中益乡帮扶项目捐赠仪式暨授牌仪式在重庆石柱县中益乡举行。融创中国投资1.35亿元，建设的初心学院、毕兹卡里、中华蜜蜂谷、伴乡原宿4大项目，正式捐赠给中益乡人民政府。

融创中国向重庆石柱县中益乡捐赠初心学院、毕兹卡里、中华蜜蜂谷、伴乡原宿。受访者供图

仪式上，融创中国西南集团还与中益乡签订长效助推中益乡乡村振兴帮扶协议，将充分利用企业的技术优势、平台优势、市场渠道优势以及业主资源优势，助力中益乡实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，探索乡村振兴长效共建模式。

初夏的中益乡，阳光明媚，满目生机，美丽乡村的新面貌处处可见。一群群蜜蜂在山峦重叠的花海中飞舞，“酿造”出乡村振兴的甜蜜硕果。

重庆市石柱县委书记蹇泽西表示，融创中国联合清华大学长效帮扶中益乡，充分展现了强烈的社会担当，为中益乡打赢脱贫攻坚战作出了突出的贡献，为全面推进乡村振兴注入更加强劲的动力，提供更为坚实的支撑。石柱县将进一步深化与融创中国、清华大学的交流合作，共同运营好帮扶项目，深度拓展帮扶领域，努力把中益乡打造成为市级乡村振兴的示范样板。

清华大学常务副校长王希勤对中益乡发生的巨大变化非常感慨。他表示，清华大学是人民的大学，会把最好的思想、教育、艺术等资源带到中益乡来。未来将与融创中国一起，进一步参与中益乡的建设，更深度地参与乡村振兴，为发展建设社会主义现代化强国，为老百姓过上更加美好的生活一起努力。

融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德表示，响应国家战略、承担社会责任，是融创中国的重要使命，也是重要的战略之一。近年来，融创持续探索乡村振兴之路，期望沉淀、积累出一套可推广、可复制、能借鉴的实践经验，在更大范围推进乡村振兴。项目建成捐赠只是起点，未来将尽最大的努力，持续在后期运营中发挥作用，为老百姓的美好生活贡献一份力量。

当日，全国脱贫攻坚交流基地、石柱县巩固拓展脱贫攻坚成果实践教学基地在初心学院正式揭牌，清华大学乡村振兴重庆石柱远程教学站、清华大学思政课实践教学基地、清华大学艺术创作及实践教学基地、融创集团党性教育基地也进行了授牌。

近年来，石柱县中益乡发生了翻天覆地的变化，全面实现“两不愁三保障”，成功摘掉了贫困帽。然而，脱贫摘帽不是终点。如何实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立可持续的乡村振兴发展模式？

2019年8月，作为美好城市共建者，融创中国通过深度调研和分析，结合中益乡所需，决定联合清华大学，建立政企校互动的公益平台，投资建设初心学院、毕兹卡里、中华蜜蜂谷、伴乡原宿四个项目，以“党建引领、产业带动、文化激活、绿色发展”为一体的乡村振兴发展新模式，助力中益乡实现乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

具体来说，初心学院探索“党建引领”，清华大学继续教育学院、马克思主义学院将挂牌授课，举办面向党政干部、企业管理者、中小学师生、村民的各类培训，落实“乡村组织振兴”和“乡村人才振兴”；

中华蜜蜂谷和伴乡原宿探索“产业带动”，整合中蜂产业、修葺老旧房屋、改造景观谷地、复原古建民居，打造红色旅游路线和文化民宿体验目的地，搭建蜂蜜、文创产品展销平台，促进农旅产业融合发展，落实“乡村产业振兴”；

毕兹卡里探索“文化激活”，通过土家文化的现代化表达，与空间、商业、演艺结合，实现非遗文化与少数民族文化的活化，推动当地文化艺术及旅游产业的发展，落实“乡村文化振兴”；

同时，四大项目探索“绿色发展”，严守生态保护红线，让良好生态成为乡村振兴的支撑点，落实“乡村生态振兴”。

融创中国联合清华大学在中益乡的乡村振兴实践之路，为当地带来了什么？

首先，乡村面貌焕然一新。比如中华蜜蜂谷前段的偏岩坝，融创通过环境改造，把12户村民的老旧房屋修葺一新。村民大多都开了饭馆和农家乐，每到周末，游客源源不断。其次，推动当地产业转型升级。融创通过投资建设帮扶项目，优化产业结构，持续为中益乡导入休闲旅游人群，让农业和旅游产业相互促进融合，构建现代乡村产业体系。

捐建项目只是一个开始，融创将建立完善长效帮扶机制，持续助力中益乡实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为此，双方签订了《融创西南长效助推中益乡乡村振兴帮扶协议》。未来，融创将支持中益乡开展好项目后续运营，充分发挥带动群众持续增收致富作用。还将充分利用技术优势、平台优势、市场渠道优势以及业主资源优势，通过引进产业合作项目、支持农特文创产品销售、联动业主导入游客群体等方式，全面助力中益乡推进乡村振兴。

(责编：李源、董童)