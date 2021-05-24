人民网北京5月24日电 （记者乔雪峰）“智慧民航建设要坚持自主创新，自立自强。”中国民用航空局总工程师殷时军在近日召开的第五届世界智能大会上表示，“十四五”时期是国产卫星、国产大飞机以及5G、北斗等相关技术转型升级的重要窗口期，所以我国智慧民航建设要特别注重国产技术的使用，去形成标准，输出标准，同时输出技术装备，引领行业发展。

殷时军表示，智慧民航建设是多领域民航强国建设的重要抓手，是“十四五”期间重要任务，是高质量发展的根本路径。目前，我国实现了从航空运输大国向航空运输强国的跨越，正处在单一运输强国向多领域民航强国迈进阶段。

殷时军进一步指出，我国目前关于智慧民航建设的顶层设计还需要进一步持续优化，“今年我们要出台智慧民航建设的报告或者叫做路线图、整体规划，对智慧民航会有更详细描述。”

据殷时军介绍，民航局已经启动了智慧民航建设工作，在4月6日成立了智慧民航建设领导小组，并召开第一次会议。

“智慧民航建设已成为行业高质量发展的主攻方向。”民航局局长冯正霖在会议上指出，要深刻认识未来五年，我国民航从单一航空运输强国向多领域民航强国迈进的重要阶段，智慧民航建设是重要抓手；是我国民航实现高质量发展的关键阶段，智慧民航建设是根本路径；是民航发展“十四五”规划的落地阶段，智慧民航建设是重要任务，要加快推进智慧民航建设。

智慧民航是运用新一轮科技革命和产业变革的最新成果，分析整合民航各种关键信息和重要要素资源，最终实现对行业安全、服务、保障等需要做出数字化处理，智能化效应和智慧化支撑这样一个建设过程，是人工智能、物联网、云计算、移动互联网大数据等新一带技术在民航领域的广泛应用和深度融合。

殷时军表示，智慧民航的本质是数字化处理，智能化响应和智能化支撑。智慧民航的特征就是透彻感知泛在互联，深度融合和互操作共享，“智慧民航的场景从运行端考虑，就是智慧出行，智慧物流，智慧机场，智慧空管加智慧运行，以及智慧监管。”

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