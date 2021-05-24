人民网北京5月24日电 （记者毕磊）“工业互联网平台在智能制造中起到非常重要的支撑作用。下一步，工信部将不断深化对工业互联网平台发展的规律性、系统性认识，加快平台应用推广，统筹推进工业互联网示范区创建工作。”工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟在近日召开的第五届世界智能大会上表示。

王建伟还表示，平台是工业互联网的核心，是实现工业全要素、全产业链、全价值链全面链接和高效配置的枢纽。2017年以来，工业互联网平台建设推广取得了系列的成效，主要有以下几个方面：

第一，突出创新驱动，实施重大工程。依托工业互联网创新发展工程，累计支持225个项目，带动社会资本投入近260亿元，突破了一批短板技术，搭建了一批公共服务平台。

第二，强化需求牵引，深入试点示范。遴选了15家跨行业、跨领域工业互联网平台和125个平台创新应用试点示范项目，支持长三角、山东、广东、成渝地区创建工业互联网示范区，打造平台发展高地。

第三，坚持标准引领，完善技术标准。组织推动工业互联网平台参考架构、工业互联网平台应用实施指南、工业互联网平台监测分析指标等26项工业互联网平台标准。经过3年多的努力，综合性+特色性+专业性平台体系基本形成，具有一定行业和区域影响力的平台超过100个。连接工业设备总数达到7300万台（套），平台发展的生态持续繁荣。

王建伟指出，今年是“十四五”的开局之年，也是工业互联网平台从建设培育阶段进入赋能应用阶段的第一年。工信部将加强政策引导，加快出台两化融合“十四五”规划，制造业数字化转型行动计划，统筹推进工业互联网示范区创建工作。

据他透露，工信部将深化平台赋能，持续推动工业企业和工业设备上云，培育工业APP和微服务资源池，打造多层次、系统化的工业互联网平台体系。“我们将打造繁荣生态，完善平台的标准体系，加快创建合作中心建设，建好、用好平台应用创新体验中心，深化产融结合，为产教合作和平台发展营造良好的政策环境。”

(责编：申佳平、吕骞)