人民网北京5月24日电 （记者余璐）“绿色城市建设离不开绿色建材的应用，绿色建材应用的精细化、标准化、数字化、智能化是绿色建材和绿色建筑发展的必经之路。”近日，在首届中国绿色城市建设论坛暨绿色建材数字科创高质量发展峰会上，中国国际经济技术合作促进会绿色城市建设工作委员会会长杜芸表示，加快绿色建材5G数字产业园建设，利用大数据互联网技术和科技创新，推动传统建材产业绿色转型，才能更快实现碳达峰碳中和目标。

“十四五”规划纲要指出，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。“发展绿色建筑”被纳入之中。

2020年7月，住房和城乡建设部、国家发展改革委等7部门联合印发的《绿色建筑创建行动方案》明确提出，到2022年，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。对此，杜芸向记者介绍道，目前，我国正在大力推广装配式建筑和绿色建材的应用，要求城市新建建筑的绿色建材使用比例达到40%以上，绿色建材产业将迎来广阔的发展空间。

如何大力推进绿色建材产业发展？在杜芸看来，一方面，要发展安全健康、环境友好、性能优良的新型建材，推进绿色建材认证和推广应用；另一方面，要推进绿色建材产品集成化、系统化、装配化工作，让“绿色建材下乡”，为乡村振兴作出新的贡献；最后一方面，要打造绿色建材产业数字化发展的新业态，构建系统完善的绿色建材产业生态链。

国家工业和信息化部材料司建材处原处长岳全化表示，在实现碳达峰碳中和的目标下，建筑材料的“低碳”体现为以减少温室气体排放为目标，以低能耗、低排放为基础，注重装修过程中绿色材料的选择，以及产品的回收利用。因此，低碳环保的新型建筑材料在城镇化建设和城市更新、老旧小区改造中具有十分广泛的应用。

“低碳，是绿色发展中的一个很重要的组成部分。构建城乡融合发展、高质量发展的绿色低碳循环发展经济体系，为绿色建材行业带来了新的发展机遇，也对材料的质量、性能、功能、保障能力等提出了更高要求。”岳全化谈到，以5G、人工智能、云计算、大数据、新能源、数字经济、共享经济等为代表的新一轮科技革命深入推进，为绿色建材产业发展提供了重要支撑。

此外，岳全化还指出，要开展绿色建材在试点城市应用的研究，促进高品质绿色建筑发展。他表示，首先，这将有利于发展壮大绿色建材产业，加快推广绿色建筑和被动式超低能耗建筑，助力建筑领域实现碳达峰碳中和。其次，有利于培育完整的内需体系，促进建材高质量供给和高水平需求的一个动态平衡。最后，有利于建设绿色、低碳宜居的新兴城市，广泛形成绿色的生产生活方式，满足广大人民群众对美好生活的向往。

国家发展改革委新兴产业发展中心副主任眭银平表示，推动传统建材产业绿色转型刻不容缓。当前，我国建材的能耗占比在全国能耗占比中达到39.5%，绿色建材是建设绿色城市的物质基础，建筑建材产业融合创新与绿色发展，是支撑绿色城市发展的根本保障。

“这既是推动以绿色城市建设为载体，畅通国内大循环的重要建设领域和技术民生领域，也是落实碳达峰碳中和目标的重点环节。”眭银平说。

中国建材工业经济研究会会长曾令荣则对记者表示，“十四五”时期，推动绿色城市建设，必须紧紧抓住产业数字化这一关键推手，牢牢扭住绿色建筑装配化、绿色建材部品化这两个绿色建筑革命的关键领域，大力发展绿色集成制造、智能建造、智慧建筑、智慧产业园、智慧城市、智慧生活，使之成为绿色城市和绿色经济发展的新动力。

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