人民网北京5月24日电 （记者李楠桦）据国资委消息，近日，国资委党委委员、副主任翁杰明在《学习时报》发表的署名文章指出，国务院国资委和央企将胸怀两个大局、心系“国之大者”，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快实现从中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌的转变，在推动中国制造高质量发展、建设制造强国中发挥主力军和排头兵作用。

翁杰明指出，坚持突出主业、做强实业，将更多资源和更大精力投入实体经济特别是制造业，坚决做实业报国的“耐心资本”。大力发展实体经济，推进国有经济布局优化和结构调整，紧紧围绕战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，更加突出主业、实业和核心竞争力标准，推动各类要素向主业实业集中，着力打造一批自主可控安全可靠的产业链，培育一批具有产业发展主导力的产业链“链长”企业，形成一批各具特色的产业集团，不断提升整体竞争力和系统稳定性。

“围绕推动高质量发展、构建新发展格局，坚持把科技创新作为‘头号任务’。”翁杰明表示，努力打造科技攻关重地，积极与国家攻关计划对接，针对工业母机、高端芯片、基础软件、新材料、大飞机、发动机等产业薄弱环节，联合行业上下游、产学研力量开展协同攻关，发挥创新联合体优势作用，进一步把最优秀的人才、最急需的资源、最先进的设备集中配置到攻关任务上来，在解决“卡脖子”问题上实现更多更大突破。与此同时，努力打造科技创新“特区”，深入落实激励机制，坚持特殊人才特殊激励，对重点科研团队一律实行工资总额单列，对科技人才实施股权和分红激励等中长期激励政策，建设更多高水平研发平台和新型研发机构，赋予科研人员更大自主权、给予更大容错空间。

翁杰明表示，牢牢把握制造业转型升级的内在需求和创新发展的重大机遇，在新一轮科技革命和产业变革浪潮中发挥龙头作用。推进新兴产业发展壮大，适应数字产业化、产业数字化要求，持续推进5G网络、数据中心、物联网、卫星互联网等新型基础设施建设，加快培育一批云计算、大数据、集成电路、人工智能等领军企业，深入推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业发展，打造未来发展新优势。

(责编：李楠桦、吕骞)