人民网北京5月24日电 （王仁宏）5月22日，水利部派出工作组抵达云南大理指导水利抗震救灾工作。据介绍，水利部工作组与云南省水利厅、大理州水务局连夜进行会商，提出工作措施，组成联合工作组。

据初步核查统计，截至5月23日，大理州漾濞、永平、巍山、大理、洱源、祥云、云龙、宾川、剑川9县市水利设施因震不同程度受损，包括10座水库局部受损，40件坝塘（水塘）、2375个水窖（池）、118处农村供水工程、9处堤防受损。通过全力应急抢修和排险维护，目前农村供水基本正常。水利设施安全运行排查和震损水利工程应急修复工作正在进一步紧张有序开展中。

联合工作组要求，震区相关水利部门要切实做好水利抗震减灾、抗旱保供水等各项工作。

一是尽快完成震区水利工程震损排查。漾濞县等震区要对水库、堤坝、水电站、农村供水工程等水利工程，逐个进行深入排查分析研判，不放过任何一处潜在隐患，要加强对黑惠江、顺濞河等河道的排查，严防震损引发次生灾害。

二是加快落实震损工程修复和度汛措施。对于漾濞县等震区水利工程发生的险情和受损情况，要立即处置、尽快修复，恢复工程正常功能；要重视震区特别是脱贫地区群众和受灾安置群众的饮水保障工作，尽快修复受损的供水工程，确保供水安全；对暂时无法修复完成的漾濞县小春箐、永平县大碱塘等水库要尽快降低水位，并制定应急预案，确保安全度汛。

三是统筹做好防汛抗旱保供水工作。当前灾区降雨严重偏少，较为干旱，要千方百计确保灾区供水。同时要严防旱涝急转，进一步落实暴雨洪水防御各项措施，密切监视雨情水情，严密防范山洪灾害，确保群众生命安全。

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