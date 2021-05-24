日前，百度联合清华大学老龄社会研究中心以“AI进社区，让老有所依”为主题发布《社区智慧健康养老服务研究报告》，通过实证调研与数据分析，呈现AI技术与智能硬件融合对于社区老年人日常生活质量与个人幸福感的影响状况，进而探索智慧化养老服务嵌入传统养老服务的方式和路径。

百度科技与社会研究中心主任杜军表示：“技术是百度的企业基因，这次和清华大学老龄研究中心的合作研究成果，让我们更加坚信，依托人工智能产品和技术进行智慧养老，从点到面，一定可以让老年人的生活更简单更幸福。”

据了解，智慧养老是利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，实现个人、家庭、社区、机构与养老资源的有效对接和优化配置，推动养老服务智慧化升级，提升养老服务质量效率水平。2020年，“百度五福——AI助老”公益项目落地北京3个试点地区，合计16个社区。2020年10月，百度联合清华大学老龄研究中心，将“AI助老”公益项目推进到北京市海淀清河实验小区120户老人家庭，研究团队分别在2020年10月中旬和2020年11月中旬开展了基线调查和追访调查。

据介绍，AI设备通过视频通话、生活助手、语音陪伴等功能，实现了部分的工具支持和情感陪伴，有利于提升老人的愉悦感和幸福感。

本次调研还发现，当前智慧养老行业普遍存在以下问题：一是对智能养老的认识往往脱离实际需求，容易将智能设备的高端化和精妙化视为智慧养老的重点，未充分考虑老年人的使用能力和生活习惯；二是服务供给种类和数量不足，智慧养老服务供需错配问题突出，老年人急需的就餐、看病、就医、护理等刚性需求的供给不足；三是智慧养老平台上缺乏专业的知识、技能、服务供给。在健康知识、护理技能、心理咨询以及医疗服务推荐等方面缺乏专业性。

百度方面表示，作为智慧养老技术行业的探索者，呼吁整个行业共同探索“互联网+”时代智能设备在社区居家养老中的作用，推动解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，让老年人更好共享信息化发展成果，促使智慧养老技术为更多老年群体“赋能”，进而满足老年人的多元化需求，持续提高老年人的生活质量满意度和幸福感。

(责编：董童、李源)