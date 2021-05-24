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奥园集团党委荣获全国非公企业党建发挥实质作用“创新案例”殊荣

2021年05月24日16:43 | 来源：中国网
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原标题：奥园集团党委荣获全国非公企业党建发挥实质作用“创新案例”殊荣

5月21日，全国非公企业党组织“发挥实质作用”研讨会在浙江温州举行，奥园集团党委荣获全国非公企业党建发挥实质作用“创新案例”殊荣。奥园集团党委书记、总裁郭梓宁代表集团党委上台领奖。

研讨会现场

全国党建研究会是由中央组织部主管，由中央纪委、中央组织部、中央宣传部、中央政策研究室、中央党校发起成立的研究党的建设理论与实践问题的社会团体。本次研讨会旨在总结推广全国非公企业党组织“发挥实质作用”生动实践、创新经验和理论成果。

据悉，奥园集团高度重视党建工作，自2011年成立奥园集团党委以来，积极探索非公企业党组织发挥实质作用新路径，创新地“把支部建在工地上、楼宇里、商场中”，非公党建工作“全过程、全链条、全覆盖”推进。在促进企业高质量发展的同时，奥园集团党委积极参与基层社会治理，2013年牵头成立广州番禺奥园社区党委，构建了“社区党委、居委会、业委会、开发公司、物业公司、社区生活组织”六位一体的社区大党委工作模式，积极参与社区自治管理和服务群众。2018年，奥园集团还牵头成立番禺奥园广场商圈党委，整合商圈内企业、商家、业主、消费者、创业者以及金融、教育、卫生等服务机构资源，以联席会议、共治巡检为抓手，解决商圈重难点问题，促进商圈繁荣发展，不断以高质量党建工作助力企业高质量发展。

(责编：李源、董童)

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