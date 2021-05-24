人民网北京5月24日电 （孙阳）据商务部消息，5月14日，商务部党史学习教育领导小组印发《“我为群众办实事”实践活动工作方案》及项目清单，聚焦人民群众“急难愁盼”问题，从部党组、各单位两个层面协同推进、上下贯通、全面落实，切实把实事办好、把好事办实。

《方案》提出，在前期深入开展摸情况找问题的基础上，部党史学习教育领导小组重点推进7个方面30件实事89项措施。一是围绕畅通国内大循环办实事，重点包括提升传统消费能级，加快培育新型消费，搭建消费升级平台，优化流通网络布局，培育壮大流通主体，创新流通发展方式等。二是围绕促进国内国际双循环办实事，重点包括全力以赴稳外贸，实施优进优出计划，实施贸易畅通计划，实施贸易产业融合计划，推动服务贸易提质趋稳等。三是围绕建设更高水平开放型经济新体制办实事，重点包括提升利用外资质量，优化外商投资环境，高质量建设自贸试验区和自由贸易港，推进对港澳台地区开放合作等。四是围绕推动共建“一带一路”高质量发展办实事，重点包括提升企业跨国经营能力，积极搭建多双边对外经贸合作新平台，推动国际贸易大通道建设等。五是围绕积极参与全球经济治理体系改革办实事，重点包括加快自贸协定助力企业发展，贸易政策合规能力建设，推动《区域全面经济伙伴关系协定》更好惠及企业等。六是围绕推进商务安全发展办实事，重点包括完善应急保供体系，维护市场平稳运行，运用国际通行规则维护国家安全，防范化解对外投资合作风险等。七是围绕做好商务扶贫与乡村振兴有效衔接办实事，重点包括协调落实帮扶项目，帮助改善革命老区学校教学条件等。此外，要进一步做好身边的群众工作，关心关爱干部职工。

《方案》强调，要坚持开门办实事，通过对照全国“两会”期间涉及商务工作的人大代表建议、政协委员提案找问题，通过部领导带队调研、百名司长进千企、商务青年走基层、重点外贸外资企业直报信息服务平台等多种途径找问题，推出一批商务为民惠民便民的政策措施，更加精准地对接发展所需、基层所盼、民心所向。党史学习教育贯穿全年，要坚持从实际出发，适时对项目清单进行动态调整，项目清单不求多、但求实。科学谋划工作安排，力戒形式主义、官僚主义，切实把实事办到群众心坎上，做则必成、做就做好。

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