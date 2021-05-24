新华社北京5月24日电（记者张辛欣）工信部装备工业发展中心24日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理实施情况年度报告（2021）》显示，在积分考核约束和积分收益激励下，汽车行业平均油耗持续下降，单车平均二氧化碳排放量逐年减少，行业节能与新能源汽车管理长效机制逐步建立。

为提升乘用车节能水平，促进汽车产业健康发展，工信部联合相关部门于2017年发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对乘用车企业设定燃油汽车节能和发展新能源汽车两个考核目标，对应设立“油耗”和“新能源”两种积分。

工信部建立了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台，会同相关部门组织实施了3次积分交易，通过积分交易，建立促进节能与新能源汽车协调发展的市场化机制。

报告显示，随着油耗考核逐年加严，油耗正积分规模缩小。2016至2019年，乘用车行业平均油耗年均降幅4.7%。天眼查专业版数据显示，2021年第一季度，我国新增新能源车相关企业超过3万家，同比增长298%。新能源乘用车渗透率持续提升，先进变速器技术应用份额上升明显，表明汽车产业节能和转型步伐的提速。

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