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业内热议：创新气候资源开发利用 服务黄河生态保护和经济高质量发展

2021年05月24日18:18 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者杜燕飞）近日，2021年黄河流域气候经济创新发展大会在三门峡市召开。与会嘉宾认为，黄河流域气候资源丰富，为黄河流域经济社会高质量发展提供了新的动能。下一步，要提升气象服务能力，打造气候经济品牌，挖掘气候资源潜力，实现气候效益最大化。同时，要促进气候经济和流域生态保护协调统一，助力美丽中国、美丽黄河建设，保障黄河流域气候安全。

黄河连接青藏高原、黄土高原、华北平原3大地理阶梯，横跨我国大陆非季风带和季风带、4个温度带、3个降水区，气候类型多样、气候资源丰富。

中国气象服务协会会长孙健表示，发展黄河流域气候经济，要摸清气候资源家底，动态监测评估黄河流域气候资源本底和变化情况，制定气候经济发展规划，做好黄河流域气候经济发展顶层设计；要提升气象服务能力，紧密围绕服务新需求，积极探索利用新兴信息化智能技术，开发气候服务产品，推动气候经济发展；要积极探索气象+旅游、运动、农业、康养等合作模式，打造气候经济品牌，挖掘气候资源潜力，实现气候效益最大化。

“创新气候资源开发利用保护，服务黄河流域生态保护和高质量发展，需要我们不断提升气象保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好的能力和水平；深化合作联动，加强统筹协调发展，开发气候资源、利用气候资源、保护气候资源，凝聚服务国家重大战略的强大合力。”黄河流域气象中心主任,河南省气象局党组书记、局长王鹏祥同时指出，要培育黄河流域生态气候资源品牌，释放气候红利，促进气候经济和流域生态保护协调统一；加快科技创新，大力推进高质量气象现代化，坚持趋利避害并举，助力美丽中国、美丽黄河建设，保障黄河流域气候安全。

河南省气象局总工程师赵国强认为，发展气候经济需要开发利用气候资源，气象部门应创新探索特色气候服务，不断提升旅游气象业务服务能力、气候品质评价服务能力、清洁能源开发利用气象保障能力，推动气象服务供给侧改革，带动产业发展，提升生态、经济和社会效益，更好地服务地方经济社会高质量发展。

据记者了解，近年来，黄河流域各省（区）气象部门在流域气候经济创新发展方面进行了有益的探索与实践。

比如，针对黄河流域内光、热资源丰富，气象部门做好清洁能源气象保障服务，为绿色低碳可持续发展提供支撑；黄河流域内四季分明、雨热同期，各地气象和文旅等部门共同创建40多个“中国天然氧吧”，实现经济效益、社会效益、生态效益相互促进、相得益彰……

以三门峡市为例，据三门峡市长安伟介绍，近年来，三门峡加快推进转型创新发展，初步实现了经济社会发展和生态文明建设协同共进，所辖面积的99%成功创建“中国天然氧吧”，实现了“绿水青山”与“金山银山”双向转换。

(责编：申佳平、吕骞)

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