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内蒙古春播面积已超1亿亩 苗情长势良好

2021年05月24日19:40 | 来源：新华网
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新华社呼和浩特5月24日电（记者李云平）记者24日从内蒙古自治区农牧厅获悉，当前，内蒙古自治区各地已进入春播高峰期，农作物播种面积已超过1亿亩，苗情长势良好。

据内蒙古自治区农牧厅种植业管理处处长胡有林介绍，目前，全区农作物已播种10227.7万亩，出苗近50%，一二类苗占比93.7%，好于去年同期。目前，全区较好的墒情超五成，利于春播生产和农作物出苗。

胡有林说，为落实粮食生产目标任务，内蒙古将国家下达的粮食播种面积目标任务分解至各盟市，并要求逐级分解下达，落实到村、到户、到地块，层层压实责任，确保粮食播种面积只增不减。

内蒙古积极落实生产者补贴、耕地轮作制度试点、耕地地力保护补贴等惠农政策，进一步调动农民种粮积极性，努力扩大粮食播种面积。内蒙古以划定的粮食主产功能区和重要农产品保护区为重点，着力建设粮食安全产业带，确保优质粮食作物种植面积稳定增加。

目前，内蒙古农牧部门组织一批科技人员到基层上门服务，推广一批实用技术，制作一批实用科技微视频，帮助农民解决春播生产技术缺项断档问题，促进小农户与现代农业发展有效衔接。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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