这几日，比特币价格的大幅波动仍在持续，谁也不知道这列“过山车”何时驶向终点。

跌破3万美元大关，回升至4万美元附近，又下探3.1万美元附近，后收复3.4万美元关口，随即再度“崩盘”……近期比特币的走势牵动着市场神经，而4月比特币还一度飙升到6.5万美元附近。

与此同时，其他虚拟货币的价格走势也好不到哪里去。本月以太币、狗狗币等也一度跌幅超过50%。再加上部分投资者参与了币圈的高杠杆交易，爆仓所带来的损失颇为可观，一时间币圈遍地哀鸿。

在相关协会联合发布公告提示“防范虚拟货币交易炒作风险”后，金融委日前果断发声！

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开了第五十一次会议。会议明确提出，打击比特币挖矿和交易行为！

这是金融委首次对于比特币公开发声，直言“打击”，态度鲜明有力。有不少人关注到，这次金融委将比特币挖矿也列入打击范围，可谓从源头便开始扎紧篱笆。

比特币是个虚拟商品，到底与挖矿有啥关系？

其实，比特币需要根据算法通过计算机运算获得，俗称“挖矿”。2009年初第一枚比特币诞生，起初计算机达人们的“炫技”，逐渐演变成全球的“挖矿潮”。

随着比特币越挖越少，人工逐渐跟不上，市场上又出现了专门用来挖比特币的“矿机”。更有人嗅到“商机”，大规模购进“矿机”，形成“矿场”，没日没夜地“开挖”比特币，并逐渐形成挖矿、交易、项目融资等产业链……

吴先生很早就踏入币圈，并曾于2017年在四川投资建了一个“矿场”。在“巅峰”时期，四川某个山沟里，他的“矿场”每天有500多台“矿机”24小时持续运转，争取早日挖出币、早日回本。

不过，在亲戚朋友还没有搞清楚这个“矿”到底挖出了啥，吴先生就赶在2017年底把这个“矿”转手了。

因为就在当年，中国人民银行等七部门叫停各类代币发行融资，相关监管部门指导地方政府清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和首次代币发行融资（ICO）活动。这也给我国的“矿主”们高昂的投资热情泼了盆冷水。

截至2018年7月，我国的虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比降至不足1%。

吴先生抽身较早，但仍有不少“挖矿”领域的币圈人士在观望，即便经营“矿场”更加艰难，要面临更高的资本投入和更长的回报周期。

挖矿的计算机一般功率较大，需要消耗大量电力。庞大的电费支出让“矿主”们不得不将“矿场”搬往成本相对较低、电力资源丰富的四川、内蒙古、新疆等地。

但挖矿的高耗能，令越来越多地方政府对比特币等虚拟货币“矿场”表示“不欢迎”。今年以来，内蒙古等地陆续发文，全面清理关停虚拟货币挖矿项目。

“上个月周围还有‘矿主’说想继续扩大版图，这两天就已考虑关停‘矿场’或转移到海外了。”吴先生说。

虚拟货币绝非“一本万利”的投资品，千万不可忽视其背后的高风险。虚拟货币交易炒作活动常常伴随着虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险……部分境外虚拟货币交易平台怂恿投资者参与高杠杆交易，自己坐庄暗中操纵市场、虚假交易，令投资人的资产权益难以保障。

从警示交易炒作风险，到明确要打击相关行为；从关闭国内交易平台，到切断充值交易渠道……监管对比特币等虚拟货币的态度愈发清晰，从严管理的形势日趋明朗。

监管一再明确表态，充分进行监管提示和风险预警，投资者可不能视而不见。在暴利面前要保持足够的理性，及时“刹车”。（记者吴雨）

(责编：杨光宇、胡永秋)