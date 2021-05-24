【环球网报道 记者 朱晓磊】“村里种植的木纳格葡萄，粒大、皮薄、味甜，是真正西域的味道。一箱四斤装，包邮！”新疆阿图什市瓦克瓦克村第一书记奚科伟面对记者一行不忘本色，接受采访之余顺便 “带货”。

“欢迎来热闹的夜市逛逛”、“请一定带去我对习主席的感谢！”环球网记者在走访中国华电集团在新疆定点扶贫乌恰县、阿图什市和对口支援的喀什市时，感受到了当地人民的热情与喜悦。

优化产业布局，打造一村一锦绣

华电新疆发电有限公司（以下简称“华电新疆公司”）肩负南疆地区一市一县定点帮扶和一市两县七个行政村的驻村帮扶任务。每个村都有不同的致贫情况，如无主导产业带动经济发展、第二三产业发展滞后、当地人才缺乏等。如何打好脱贫及乡村振兴的一场硬仗？华电新疆公司因地制宜，通过“一村一策”，让每个贫困村实现了向万元村的蜕变。

喀什市英吾斯坦乡墩艾日克村第一书记王磊针对村庄以林果为传统产业的特点，带领村民进行产业优化，采取“红枣+石榴+蔬菜套种”模式扩大规模。在枣园对面，村子里新添了300亩的玫瑰花圃。“村民们不仅可增加一笔收入，还会收获一个网红打卡点。”王磊笃定当地人民过上富裕生活指日可待。

2019年，华电集团派驻克州乌恰县巴音库鲁提村的第一书记谭轩根据当地光照资源充沛的特点，向集团申请光伏扶贫电站项目。当年10月底，华电集团总投资350万元的克州第一座装机500千瓦的村级光伏扶贫电站并网运行。2020年，扶贫电站全年发电量96万千瓦时，发电收入72万元，受益覆盖全村206户贫困户。如今，村里养殖的牛羊肉成为热销产品，鸽肉也实现了线上销售，现任第一书记陈大为笑着说：“仅是光伏电站就日进斗金，我们村是县里最有钱的村”。

瓦克瓦克村土地碱性大、农业基础薄弱。为了改善当地土地条件，华电集团捐资100万元在村里开展盐碱地治理示范项目，采取“深挖鱼塘、上农下渔、台田种植”方法对撂荒的盐碱地进行治理，打造以观光、休闲、餐饮为一体的旅游产业模式。2020年初，瓦克瓦克村又建成了蘑菇培种基地。“现在种的是平菇，后面会根据情况引进香菇、茶树菇等品种。“奚科伟已经在畅想着未来的蓝图。

解决产品销路，让新疆味道“上网入云”

打通供应链条，拓展销售途径，吸收社会力量参与消费扶贫，是华电新疆公司推动村民富起来的第二步。

在墩艾日克村，华电驻村工作队与果品深加工企业签订3年收购协议，增加村集体和村民收益，让产业发展路子越来越宽。

为了解决巴音库鲁提村牛羊肉缺乏订单的问题，谭轩决定自创品牌。他为村合作社设计注册“葱岭牧人”商标，打造了系列产品。他通过微信朋友圈宣传推介，也尝试抖音视频、直播带货等手段。如今，“葱岭牧人”高原牛羊肉有了知名度，收获了越来越多的订单，远销全国20多个省市，累计销售额超过2000万元。

第一书记们各显神通，让越来越多的“新疆味道”走出村庄。经过疫情期间“云卖货”的锤炼，他们借用互联网带货已经成为稀松平常的小事。

激发致富动力，提升村民幸福感

“2017年，村民们人均年收入低于4000元，2020年底超过了1.2万元。土坯房变成了崭新的安居房，通过改厨改厕工作，村民们也都养成了现代卫生的生活方式。”喀什市市委常委、英吾斯坦乡党委书记崔宝群指着一组对比图向记者介绍道。

环球网记者也随机走进两家农户，他们屋里宽敞整洁，电器完备，院子里“一架葡萄一畦菜”，颇有田园风趣。生活条件的改善，让农民们有了新的期待与渴望。以前靠赶巴扎维持生活的脱贫户毛拉木?吾普尔现在家庭月收入4000元以上。他对记者说：“我现在的愿望就是要让娃娃们都去上大学。”

走进瓦克瓦克村时，临近中午，十多位姑娘正在村委会前面的小舞台上为周末的夜市认真地排练着节目。附近的“爱心超市”里，一位名叫艾克拜尔·库尔班的妈妈拿着一叠积分券，兑换了台灯、书包等学习用具。看到记者们好奇的眼神，超市负责人阿依古力耐心地做了解释。爱心超市收集了来自各地捐赠的各种物品，超市交易不用钱，而是用积分券。每个月，村委会根据遵纪守法、家庭卫生及孝老爱亲等事项进行评比，根据评分赠送农户积分券。村民们可拿着券到超市兑换衣物、书籍、电子用品等。艾克拜尔大方地说：“我就是做了应该做的事，打扫干净院子，教育好孩子。我希望大家共同努力，让村子更漂亮。”

瓦克瓦克村边的马路上，一位小伙子正在打馕，摊位上迎风飘扬着“天下第一馕”的旗帜。奚科伟解释说，村里经常会组织各种技能评比，成绩优异者得以授权品牌。这位小伙子在打馕比赛中获得第一，拿下第一馕的招牌，批发价比别家一张多卖一块钱。各种活动中，村民们在争先恐后的追赶中找到了乐趣，也增强了技能，增加了收入。

“扶贫必扶智，治贫先治愚”。华电新疆公司连续3年举办68期培训班，培训基层干部1474名，技术人员5040名； 组织3273名农牧民进行畜牧品种改良、养殖育肥等培训。感受到美丽乡村的魅力，很多村民从原来的“等靠要”变为“主动干”，据介绍，华电集团在帮扶辖区内每年资助大学生8个月的生活费，越来越多的年轻人们有了走向更广阔世界的渴求，也有了学好本领回疆建设的美好愿望。

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