郝祉

原标题：兰临750千伏输变电工程正式进场施工

5月20日，随着施工机械的启动，兰临750千伏输变电工程正式进入施工阶段。政府相关部门、属地公司、业主、设计、施工等相关人员齐聚现场，见证重大项目的开工建设。

近期，国网定西供电公司积极汇报，定西市市长戴超、副市长张应钦做出重要批示：市委、市政府及临洮县委、县政府对兰临750千伏输变电工程推进高度重视，针对当前土地征迁存在的困难，临洮县要组建专门工作组，蹲点做好群众思想工作，实时推动重大项目建设。市发改委、督查室要跟踪情况，随时汇报。该批示，促使市县两级政府及县政府专项工作组全力协调推进，为工程的顺利推进起到了重要作用。

据悉，自兰临750千伏输变电工程开工动员大会召开以来，该公司主动作为、积极协调，推动临洮县有关部门明确了兰临工程征地拆迁范围及赔付标准、费用等内容，及时签订了工程用地费用与拨付协议。多次促请临洮县政府协调站址属地村民代表商谈乡村道路还建方案，与临洮县政府召开工程项目建设协调会议，对征地补偿情况洽谈沟通，明确兰临工程“四通一平”及临时设施搭建进场施工事宜。

目前，已完成该工程永久及临时用地地面附着物的统计，变电站工程永久征地中8座坟墓已赔偿并迁移，20户村民约70多亩耕地已复测确认并完成补偿。

同时，该公司正在协调临洮县政府及相关部门对工程线路施工临时用地及塔基占地进行复测并确定赔偿标准 ，待施工单位定标后随时进场施工。

下一步，国网定西供电公司将以此次批示为有利契机，坚决贯彻国网甘肃省电力公司关于兰临750千伏输变电工程建设有关部署要求，充分落实属地公司主导协调责任，紧紧依靠定西市委市政府、临洮县委县政府，不向困难退半步、只向胜利添精彩，以奔跑的姿态前行、用决战的状态实干，以高度的政治自觉扛起责任、勇于担当，确保工程建设顺利推进，为加快落实“一体四翼”发展布局、建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业勇做贡献，献礼建党100周年。(郝祉)

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