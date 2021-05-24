一个新技术时代应运而生，开启了中国企业数字化转型大幕。金蝶意识到，企业的数字战斗力就是未来应战的核心竞争力。如何在数字化时代快速转型，为客户提供新时代的竞争力也成为了云软件方案服务商金蝶能否再创辉煌的关键性决策。

5月17日，在“华为中国生态大会2021-华为云生态峰会”上“华为云星光计划2021行动”正式启动，此次行动将首批联合50家SaaS优秀伙伴，品牌联合，共拓行业市场，最终助力50万企业云上创新，驱动产业数字化升级。该行动初期将投入2亿元星光基金，赋能1000家SaaS伙伴商业成长。主要面向全国8大重点区域：北京，上海，广州，深圳，四川，江苏，浙江，山东，以及6大重点行业：金融，制造，汽车，零售，物流，地产等领域。

金蝶作为华为云星光计划合作伙伴，持续与华为云展开深入合作，着眼于提升企业的数字化业务能力，助力企业重构数字战斗力。把握数字经济和数字化时代转型升级机遇，与客户/伙伴共赢未来。

加快内部结构调整，破茧成蝶

早在2014年，嗅到了数字化转型机会的金蝶从传统软件服务公司逐步向SaaS服务商转型。为了全面提升自身业务能力，帮助传统产业打破以往的思维模式，为企业提供数字化转型的持续动能，金蝶在云服务上不断探索。而企业也通过金蝶提供的云服务不断挖掘自身在业务场景创新上的更多可能。

然而，金蝶的蜕变并非一蹴而就，而是经历了“破茧重生”的历程。目前，金蝶通过管理软件和云服务，已为世界范围内超过680万家企业、政府等组织提供服务。金蝶旗下的多款云服务产品获得标杆企业的青睐，其中金蝶云·星空作为聚焦企业经营管理首款成熟的云ERP，在中国SaaS市场占有率高达43%。基于金蝶在企业云服务市场的不断探索，金蝶在SaaS市场占有率、SaaS ERP市场占有率、SaaS财务云市场占有率上稳居第一，并连续13年居成长型企业应用软件第一。

金蝶牵手华为云，为各行业建立完善上云体系

金蝶近几年云转型的成功，得益于在平台、核心技术方面具备优势的华为云的支持。面对企业管理趋势开始向SaaS模式转移的趋势，金蝶云在安全性、开放性上的基础上，希望提供给客户更多样化的选择，于是选择了与华为云一道在云服务上共同开拓市场，共同为客户提供更多的成长可能性。

2018年，金蝶与华为正式签署战略合作协议，华为云提供了安全、可信、可持续发展的IaaS资源和供应用/服务开发的PaaS服务，金蝶云通过华为云的大数据/EI企业智能服务能力，开发面向用户的人工智能解决方案，为用户带去了更好的体验。金蝶在企业级SaaS云服务市场的领先地位也更加牢固，而这样的合作不仅包含具体业务上的合作更涵盖了整个生态的建立。

目前，为企业快速构建业务能力的金蝶云·苍穹PaaS平台、大型的企业软件EAS Cloud稳定运行于华为云，华为云为金蝶提供全栈式云安全解决方案。在开放性上，华为云的公有云和私有云具备统一的API、统一的服务、统一的生态、统一的架构，企业的业务可以高效且自由的部署在公有云或私有云平台之上，相互之间可迁移和扩容。

基于华为云技术上的全面支持，金蝶云通过能力互补夯实了云服务的技术实力。在食品行业数字化转型中，金蝶服务了包括王守义、养元饮品、桃李面包、涪陵榨菜等多个传承型老牌企业，构建了食品企业形成产销一体化，业财一体化，管控一体化的企业管理平台。

在制造业数字化转型上，金蝶解决方案为东北制药这样的国企提供了数字化改革的基础。实现全国第一个整个制药厂区的智能制造体系建设，建成一个中心、三个平台、五大系统，实现关键生产工艺技术参数的计算机自动控制和自动采集优化，将数字化化质量监管和预防纠偏覆盖到原辅料采购、药品生产、销售全产业链、全过程。

短短几年，金蝶已经打磨出了包括云原生、数据智能、零售、制造、服务等多个领域的解决方案，帮助更多企业实现了快速、高效、安全的业务上云。

此次加入华为云星光计划，金蝶希望未来与华为云在人工智能、大数据、市场推广等多个领域展开全面深入合作，以技术共生智变，创商业共赢质变，共同助力全球企业数字化转型。

(责编：赵超、吕骞)