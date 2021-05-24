5.17世界电信日当天，中国电信宣布5G NB-IoT连接数突破一亿，成为全球首个NB-IoT用户数破亿的运营商，中国窄带物联网迎来了全新发展阶段。

2020年7月，NB-IoT（“窄带物联网”）技术正式纳入全球5G标准体系，成为5G三大应用场景的重要组成部分。据GSMA（全球移动通信系统协会）机构预测，到2025年末，中低速物联网在整个物联网行业占比将达到90%。

作为全球最早布局NB-IoT业务的运营商之一，中国电信早在2017年就已启动NB-IoT布局与建设，经过五年深耕，在网络覆盖、用户规模、平台服务、芯片模组、行业应用等方面取得了突破性成果，成为数字经济基础设施的重要底座。

网络覆盖上，中国电信建成了全球首个连续覆盖、规模最大、覆盖最广、频段最优的NB-IoT商用网络，部署超40万NB－IoT基站，持续升级网络能力，开展NB－IoTR14网络测试与落地服务，支持多载波容量扩展，满足更高速率、更大容量场景要求。

用户规模上，服务超1亿用户，覆盖智慧消防、安防监控、市政设施管理、智能家居、乘用车、充电设备管理、智能家电等场景，成为全球首个5G NB-IoT用户数破亿的运营商，全球规模最大的5G NB-IoT运营商。其中，NB-IoT智慧燃气、智慧水务规模分别达到近3000万，成为全球规模最大的NB智能水表、燃气表服务提供商。

平台服务上，部署了全球物联网领域首个异地多活NB-IoT设备服务平台，提供亿级以上物联网设备服务；升级物联网开放平台（CTWing），发布CTWing 5.0，针对NB-IoT用户提供智能拥塞调度、远程升级、基站定位、低功耗、准实时等服务，多维度满足海量低功耗接入场景，全方位降低终端研发成本，缩短研发周期，提升应用体验。目前，CTWing 平台物联网设备连接超6000万，平台月均调用次数近200亿次。

芯片模组方面，推出业内首批NB-IoT行业芯片化模组，大幅度提升模组性能、生产效率及可靠性，降低开发成本，推动数字化转型。

智能应用方面，大力拓展NB-IoT在助力疫情防控、社会治理、社会民生、智能家电、智慧城市、智慧农业等领域的应用，推动“万物互联”迈向“万物智联”。

天翼物联表示，目前，中国电信NB-IoT技术已应用于千行百业，发挥了强有力的科技支撑作用，深度推进产业数字化和数字产业化，赋能数字中国。

在助力疫情防控上，中国电信打造天翼智慧社区防疫智能门磁，并在黑龙江、广东、云南等地广泛应用，助力全国多个社区打赢疫情防控阻击战。

在社会治理领域，中国电信提供NB-IoT智能烟感、NB-IoT智能门磁、NB-IoT智能燃气报警器、NB-IoT智能井盖等系列智能化社区应用，提升社区治理管理水平和物业管理效能，赋能社区治理体系现代化，激发数字经济发展动能。

在社会民生领域，中国电信打造了NB-IoT智慧水务、NB-IoT智慧燃气千万级规模场景。针对独居老人的生活现状，通过NB-IoT智能水表，实现水表自动读数、异常告警，贴心守护独居老人的安全。此外，中国电信还携手金卡智能将广州打造为全球首个物联网燃气表规模化应用超百万的城市。

中国电信NB智能燃气用户规模近3000万

中国电信NB智能水表助力美好生活

在智能家电领域，中国电信携手海尔集团打造全球首台“NB-IoT物联自清洁空调”，填补了智慧校园共享空调的空白，创造共享经济领域下的家电消费创新模式；联合多家知名家电企业打造基于NB-IoT技术的共享空调租赁方案，为高校学子提供智能化服务。目前，基于NB-IoT技术的共享空凋已在国内数百所院校实现规模化落地和部署。

在智慧城市领域，中国电信助力雄安构建全国首个城市级IOT平台，成为雄安新区实现数字孪生城市的底座。

在智慧农业领域，中国电信为湖南果园镇花果村提供NB-IoT水质监测服务，实时监测水质情况，实现农业养殖智能化；利用NB-IoT技术为新疆昌吉阿什里牧场提供智慧奶牛服务，打造智慧牧场。

在智慧消防领域，中国电信携手多家消防企业打造NB-IoT消防终端产品，应用于全国多个社区、公共场所。

为进一步丰富NB-IoT产业生态，中国电信还不断升级产业合作生态权益，提供业务支持、品牌共建、宣传推广、销售支持四大维度共22项精选权益，有效促进产业生态繁荣。

(责编：赵超、吕骞)