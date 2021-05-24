近日，华为中国生态大会2021“昇腾万里 共赢智能新时代”峰会成功举行，峰会集聚人工智能产业界权威专家、学者和商业领袖，共商人工智能产业发展趋势，共同推动人工智能产业繁荣发展。

华为昇腾计算业务总裁许映童在主题为《昇腾新生态 共赢新时代》的演讲中表示，过去一年昇腾的生态快速发展，现在已经认证了超过200家合作伙伴，发展了超过30万开发者，其中核心开发者超过2000名，在100多所高校开展了昇腾的人工智能课程，已经初步构建了一个健康的可持续发展的生态。

许映童表示，在产业的发展上，华为也始终围绕人工智能计算中心以及八大重点行业开展工作，也取得了明显的进展。以武汉为代表的人工智能计算中心，也开启了“一中心四平台”新模式。鹏城云脑II实现上线即满负荷运作，三项打榜获得世界第一。

据介绍，目前昇腾生态已经金融、能源、交通、医疗、教育等行业陆续落地，人工智能的价值初步得到了各个行业的认可，尤其是通过人工智能来加强社会转型升级的理念，深入人心。

许映童指出，昇腾生态将秉承“一平台双驱动”战略。“一平台”是指昇腾的基础软件平台，包括AI处理器、服务器硬件以及芯片使能软件、MindSpore 全场景AI计算框架，包括去年发布的应用使能平台MindX。这就构建了人工智能的“黑土地”。

平台要支撑两个生态，第一个是AI的技术生态，这里面包括了科研机构、高校、企业、合作伙伴的研究和开发人员。如果说AI的技术平台是一个工具，那我们技术生态就是优化和使用工具的人，如果没有一个健康繁荣的技术生态，人工智能的产业就将寸步难行。

第二个是商业生态，包括ISV、IHV、整机、一体机合作伙伴等，使用工具来开发人工智能产品，解决客户问题，最终来实现商业的闭环。

技术生态赋能产业生态，产业生态又牵引了技术的进步。而技术生态和产业生态共同驱动了人工智能产业的发展。

许映童提出，未来希望从三个方面加强技术生态：

第一，基础的构建。集产业之智，集所有生态伙伴的力量打造一个“极简易用，极致性能”的基础软件平台。目前昇腾“众智”计划已经和全球55所高校，超过140个团队进行合作，累计投入超过1亿人民币。预计今年年底将完成超过1000个算子，700个模型，以及30多个面向行业的参考设计，而所有的成果将会在昇腾社区发布。

第二，科研创新，昇腾计算将会携手领先的研究机构、高校和企业建立一种新型的研发关系，加强前沿研究，探索AI应用的极限和边界，以科研增强底座肥力。

第三，人才发展，包括高校人才、学生培养、企业人才发展，以产业汇聚人才，同时人才也会牵引产业不断进步。

当天的大会上，昇腾计算发布了五大技术解决方案：AI计算中心基础平台、AI数据中心训练、AI数据中心推理，AI异常检测、AI区域感知。同时，“昇腾万里合作伙伴计划2.0”和昇腾产业的品牌和标识Powered by Ascend也正式亮相。

许映童表示，因聚而生，创新不止。昇腾计算产业自从发布以来，也得到了大家的呵护和支持，是技术先进性和领先性的代名词，希望在这个品牌的加持下，昇腾计算产业可以走得更高，走得更远。

(责编：赵超、吕骞)