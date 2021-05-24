张铭阳

原标题：数字化数字化 云之家助力中车株机提升员工工作体验

近日，中车株机公司的人力资源共享服务中心正式上线。基于云之家和金蝶s-HR,中车株机 HR服务实现全员在线化、社交化、移动化、智能化,全员体验到专业、高效、贴心、智能的“一站式”数字化工作平台。

这是中车株机公司为员工办实事、解难题的具体举措，可谓省时省力又省心。

HRTechChina发布的2021HR科技十大趋势中谈到,数字化员工体验的提升是员工感受最直接也是最容易改善的。

中车株机共享服务中心将基础性的人力资源业务(组织人事、薪酬绩效、合同档案、社保公积金、员工服务等)集中化办理,实现人力资源业务流程的标准化、移动化、智能化,为公司所有员工提供高体验、一站式的人力资源服务。

中车株机人力资源共享服务中心具有哪些优势?

第一,专业。2017年,由中国中车集团总部立项,中车株机公司试点启动人力资源三支柱转型。人力资源共享服务中心就是其中的关键支柱之一,承担业务运作平台、数据处理中心、风险管控中心和员工服务窗口四大核心职能。共享服务中心集中、高效的处理人力资源业务,释放专家中心(COE)和业务伙伴(HRBP)的精力,支撑专家中心和业务伙伴更加聚焦公司政策、制度的设计和个性化解决方案的制定,为企业战略发展提供更加专业的人力资源服务,促进人力资源数字化转型升级,为实现“智慧株机”贡献力量。

第二,高效。人力资源共享服务中心通过四级服务体系,基于智能化的软硬平台,云之家帮助企业员工们完成了众多的移动办公操作,能够大大的提升员工们在日常工作中的办事效率,给你带来最佳办事体验!为全体员工提供高效、便捷的人力资源服务。

1、自助服务

通过云之家“人力资源(HR)服务”小程序,大家可随时随地查询人力资源及社保公积金政策,查询工资信息,在线审批流程等。

通过人力资源共享信息系统(金蝶s-HR)系统电脑自助端,大家可以修改个人信息、发起岗位异动、填报绩效计划及开具电子证明。通过智能一体机可打印纸质证明,2分钟即可完成工卡办理,还可实现护照自助存领。智能一体机投放在共享服务中心大厅,同时也在综合研发大楼和国家实验室大楼配置了证明打印机,可以24小时为大家服务。

2、热线电话与前台服务

员工可随时随地拨打服务热线问询人力资源、社保、公积金等问题,还可前往共享服务中心大厅获取入职、档案、离职、退休、五险三金等一站式、面对面的服务。

3、后端业务处理服务

借助智能化的共享服务平台,创新性地将组织人事、薪酬核算等业务进行标准化和集中化处理,大大提升了工作效率。

4、专家服务

借助共享服务中心的支撑和赋能,专家(COE)和业务伙伴(HRBP)为公司全体员工提供服务。

第三,贴心

共享服务中心大厅设有前台、智能服务区、书架、水吧台、等候区等多个服务区域,为大家提供高效、便捷的业务办理模式,省时省力又省心!

HRTechChina发布的2021HR科技十大趋势中谈到,数字化员工体验的提升是员工感受最直接也是最容易改善的。

通过云之家可以大大提升数字化员工体验(DEX)。DEX包括与以下技术的对接:工作流程和生产力(项目管理、分析、客户关系);沟通和协作(电子邮件、即时通讯、电话、视频会议);学习(官方培训和职业发展);人力资源系统(自助访问政策、薪酬、绩效管理信息等)。

借助云之家,中车主机将让全体员工实现安全管理以及各项办公操作,能够集中进行各项事务处理,拥有十分全面的项目管理功能,支持集中计划需求设置,能够很好的辅助用户们完成各项办公操作。

金蝶云生态&云之家助力株机公司将成熟的系统与先进的管理模式有机的结合起来,为株机公司成功搭建了项目型智能制造管理平台,实现了对项目进程、项目采购、项目成本、项目质量的全过程管理。未来中车株机要以数字化的运营为抓手,通过数据驱动创新,建立基于数据实时共享、实时分析、实时决策为基础的数字驱动的运营体系,驱动中车株机数字化、智能化转型。

中车株机携手金蝶云生态和云之家一起构建了工业互联网,通过系统把株机的上万种物料和200个工位进行链接,从人管物,到人管数,关键部件生产效率提高30.12%,真正的实现了链接万物协同的能力。

(责编：赵超、吕骞)