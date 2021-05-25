本报北京5月24日电 （记者丁怡婷）记者近日从国家能源局获悉：截至4月底，全国发电装机容量22.3亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.6%；太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24.3%，延续绿色发展趋势。1—4月份，全国新增发电装机容量2972万千瓦，比上年同期多投产963万千瓦。

今年1—4月份，全国发电设备累计平均利用1214小时，比上年同期增加107小时。其中，核电2450小时，比上年同期增加220小时；风电823小时，比上年同期增加76小时。

从发电量看，国家发改委公布的数据显示，1—4月份全国规模以上工业发电量同比增长16.8%，比2019年1—4月份增长10.9%，两年平均增长5.3%。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长18.9%、1.1%、14.9%、28.2%和7.6%。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 01 版）

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