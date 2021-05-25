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我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元

2021年05月25日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月24日电  （记者谷业凯）记者近日从《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》发布会上获悉：2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元，较2019年增长约16.9％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、终端设备等在内的产业核心产值同比增长约11％，达到1295亿元，在总体产值中占比为32.11％。

　　截至2020年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已超过1.5亿片，季度出货量突破1000万片；具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过10亿台/套（含智能手机）；2020年国内厘米级应用高精度芯片、模块和板卡的总出货量高速增长，突破100万片，主要应用场景包括智能网联汽车、无人机、农机、工程机械和物联网终端等，高精度应用明显呈现出泛在化和规模化趋势。2020年，北斗系统已全面服务于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域。

　　当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量保持在1.4万家左右，从业人员数量超过50万。截至2020年底，业内相关上市公司（含新三板）总数为84家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值占全国总体产值的7.79％左右。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月25日 02 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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