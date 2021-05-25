本报记者 李 蕊

从沈海高速福山收费站出发，向南行驶14公里，抵达烟台市福山区门楼镇。山路蜿蜒，盘旋而上，驶入两甲庄村南山，视野豁然开朗，樱桃树成簇连片，漫山遍野，蔚为壮观。

“山上樱桃没熟透，尝尝大棚里的‘美早’樱桃！”两甲庄村党总支书记孙承远迎来。走入大棚，翠绿丛中，樱桃玲珑剔透，宛若红色玛瑙。

“咱种的‘美早’品种，个头大，肉厚汁多。”孙承远边摘边唠，“在两甲庄，九成家庭种樱桃，面积达2500多亩。”

两甲庄曾是一个远近闻名的贫困村。为致富，村民尝试种樱桃，可钱投进去了，树种下了，效益却迟迟上不来，大家伙急得直跺脚。

“品种要改良！”2011年，孙承远担任村党总支书记后，联系福山区农业农村局、烟台市农科院，邀请农技专家来指导，培育樱桃新品种；到全国各地考察，引进樱桃新苗木。老树换新树，新树行不行？老百姓亏怕了，犹犹豫豫不敢种。孙承远带着党员试种，见着效益了，再向群众推广。

两甲庄村将樱桃地划分为6个片区，党员依山分组联户，带领村民种新树。同时，开展“三比三争”活动，党员比技术争当农技带头人、比品质争当品牌推广人、比效益争当致富带头人。仅用3年时间，全村樱桃年销售利润从不足2000万元，增加到4000余万元。

2018年，烟台市推广党支部领办合作社。两甲庄村整合力量，村党总支领办大樱桃种植合作社，建设标准化大棚。“技术来开路，亩产2万元变12万元，你说厉害不厉害？”种植户孙承洛竖起大拇指。

既要提产量，还要扩销量。村干部聚一堂，你一言我一语，共同敲定“两条腿”走路新方案。线下，建成全镇最大的樱桃市场，占地面积达30余亩，平均年交易900余万公斤。线上，村党总支来牵头，聘请专业网络销售人员，开展村民业务培训；打造电子商务工作室，成立大樱桃旗舰店，年销售量超过60万斤。

“今年订单不少！过几天，樱桃集中上市，你去沈海高速上瞧一瞧，那一辆辆冷链物流车，净是运输大樱桃咧！”孙承远说。

2020年，两甲庄村樱桃年销售利润达5000万元，近八成家庭年收入15万元以上。福山区樱桃种植面积达11万亩，总产量超过8万吨，产值突破10亿元。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 04 版）

(责编：白宇、赵欣悦)