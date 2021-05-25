本报记者 窦瀚洋

“多亏了服务平台，让园区内企业的采购、生产难题迎刃而解。”浙江海宁经编产业园区管委会主任章如强口中的服务平台，是集采购、销售、物流等为一体的物产经编智慧供应链集成服务平台。它由浙江省属特大型国有控股上市公司物产中大集团旗下企业浙江物产经编供应链有限公司牵头组建，为海宁经编产业园区内企业提供智慧化供应链服务。

“经编工艺广泛应用于家纺、服装等领域，是海宁的传统优势产业。”章如强说，海宁经编产业园自上世纪90年代发展至今，已基本形成完整产业链，占全国经编产业产值近20%。“长期以来，园区内中小企业大多缺乏融资能力，上游议价能力弱，疫情冲击下，产销难点愈发凸显。”

如今，依托物产经编智慧供应链集成服务平台，园区内中小企业的采购、备库、配送等服务都可外包。“目前已有近100家企业与我们开展长期合作，我们按订单提货。”物产经编总经理沈国军介绍，“销往下游时，没有中间商赚差价，我们通过服务收益与客户实现共赢。”

除了采购端，物产中大集团的生产端也在积极进行数字化转型。走进海宁万联经编股份有限公司数字工厂，这里的织布经编机上安装有生产制造执行管理系统。企业主吴成华介绍，该系统通过捕捉经编机生产动态，收集并分析经编纺织设备的实时运行情况，实现无纸化流转。不仅如此，每一匹布都有专属身份码，可通过标签实现全流程追溯，“在企业减员20%的同时，交货期反而缩短了3天，订单量比去年同期增长了15%。”

“智慧化生产是近几年的发展方向，其中数字赋能是关键。”物产中大集团党委书记、董事长王挺革说，物产中大集团的主业是供应链集成服务，“眼下，集团已初步建设起供应链大数据平台，实现了与成员公司业务系统数据间的互联互通。”

王挺革介绍，智慧化供应链体系将有效解决渠道资源共享难、业务服务协同难等痛点，还将持续优化汽车、轮胎等生活消费品客户的一键触达与精准服务。今年第一季度，物产中大集团营业总收入为1054.11亿元，较去年同比增长51.97%。

“集团的‘智慧大脑’可实现各业务板块成员公司主要经营指标的大数据可视化综合分析，由传统流通的‘一买一卖’向‘平台化、集成化、智能化、金融化、国际化’五化联动的供应链集成服务转变。”王挺革说。

围绕国有企业改革发展总体要求，物产中大集团将继续深化数字化转型发展。“通过数字赋能，实现迭代升级，到‘十四五’末，力争成为中国智慧供应链和流通行业模式创新的实践标杆。”王挺革说。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 07 版）

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