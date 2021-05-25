董毓华 石红星

今年3月22日，浙江省光伏发电功率首次突破1000万千瓦，意味着该时刻全省超1/7的用电功率由太阳能提供。

在建设国家清洁能源示范省过程中，浙江瞄准碳达峰、碳中和目标，通过探索能源互联网形态下的多元融合高弹性电网，打造以新能源为主体的新型电力系统，为区域发展提供绿色、清洁动能。

浙江一次能源禀赋较差，但在2020年全省电力消费中，清洁低碳电力占近四成。这有赖于特高压工程在全国范围内优化资源配置，将清洁能源“西电东送”，浙江省外来电占比达37%，以及省内清洁能源的100%消纳和高效利用。

新能源消纳，需要技术和政策机制创新。今年1月1日，浙江电网在丽水首次实施了虚拟电厂辅助调峰，通过技术手段让800多座小水电站根据光伏出力调整发电计划，让出发电功率43万千瓦，一天就增加新能源消纳108万千瓦时。

海宁尖山新区遍布着屋顶太阳能和风力发电机组，是我国首个“源网荷储一体化示范区”，人均光伏容量是浙江省人均40倍以上。通过搭建“电源、电网、负荷、储能”整体解决方案，示范区成功解决了风电、光伏的随机性、波动性问题，新能源年发电量5亿多千瓦时，减排二氧化碳近50万吨。

日前，浙江成功将舟山五端柔性直流输电工程的最大输送功率从日常的25%提升至100%，有力支撑舟山群岛风、光、潮汐能发展；在金华投运全能调控机器人，实施发电机组低碳调度；在台州大陈岛建设“绿氢”示范工程，满足海岛用户电、氢、热多种能源需求。

“十四五”期间，浙江将努力发展特高压交流环网，建设特高压跨钱塘江输电通道，增强华东地区电力跨区输送能力和能源供给抗风险能力，大力推进第四条特高压直流入浙。实施“风光倍增”计划，“十四五”末，风电光伏总装机将超3400万千瓦。能源互联网将为新能源发展提供坚强支撑，确保清洁电力送得进、散得开、用得好。

自2020年开始，浙江实施输电线路动态增容，破除了绍兴等地能源输送瓶颈。创新潮流控制技术，将易过载的线路电流“挤压”“分流”到其它承载力更大的线路上，以较低成本提升整体承载力。探索“错峰发电”，互换峰谷发电时间，用电需求尽量由可再生能源供给，减少二氧化碳排放。

在衢州，“亩均效益”高低被应用于电力需求响应奖补，以政策激励提高生产效率、降低单位能耗。开化县的高新技术企业华康药业因“亩均效益”好，参与负荷需求响应，除领取省级补贴4.21万元外，还可以拿到来自“亩均资金池”的补贴3万多元。

4月21日，背包客余萌萌在杭州下姜村“栖舍”民宿退房时，扫码获取自己的绿色积分，折抵了10元房费，惊喜地体验了一把节能带来的实惠。加入“低碳入住计划”的酒店，游客入住就能获得一张“电子碳单”，记录自己住店期间的能耗和排名。这一举措，已为浙江500多家酒店降低能耗将近10％。

电能占终端能源消费比重提高1个百分点，能源强度下降3.7%，消费领域的电能替代和节能改造对促进碳达峰十分重要。浙江省在全国首创“能源碳码”，集成企业生产经营的电、气、煤、油、热等能耗数据，精准评价能效水平，目前湖州3700多家规上企业已全部实现碳排放情况一“码”可查。

在浙江，通过政府、企业、百姓共同努力，用能理念正由“降价”向“降量”转变。通过“源网荷储”各环节创新，一张唤醒海量资源的绿色低碳地图正在浙江绘就。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 07 版）

(责编：白宇、赵欣悦)