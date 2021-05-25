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今年4月20日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上的主旨演讲中指出，在人工智能、生物医药、现代能源等领域加强交流合作，使科技创新成果更好造福各国人民。贯彻落实习近平主席重要指示精神，天津不断壮大智能科技产业规模，全力攻坚关键核心技术，持续优化产业发展生态，全面赋能城市高质量发展，人工智能先锋城市建设扎实向前推进。

2017年，第一届世界智能大会在这座渤海之滨的美丽城市举行。从产业数字化转型，到智能科技赋能百业，5年里，这颗种子向阳而生、枝繁叶茂，智能化、数字化场景应用已渗透到了城市发展的方方面面，悄然改变着寻常百姓的衣食住行。从首届大会的“一会一展四赛”系列活动，到今年“会展赛+智能体验”四位一体的国际盛会，世界智能大会向全球亮出了一张智能科技领域的天津“新名片”。

“智构”新发展：智能科技引领产业体系

数据显示，2020年，天津智能科技产业占规模以上工业和限额以上信息服务业比重达到23.6%，同比提升6.9个百分点。带动软件产业规模突破2000亿元，比“十二五”末翻一番，有力地撬动了数字经济发展；拉动工业战略性新兴产业增长5.4%，占比达到26.1%，建立起以智能科技产业为引领的“1+3+4”现代工业产业体系，成为“制造业立市”的强劲支撑。

信创产业全国领先。新一代自主创新操作系统麒麟V10达到国内最高安全等级；飞腾、麒麟、长城、曙光构成的“PKGS”体系，成为国家主流技术路线，为国家信息安全贡献了天津力量。先行先试成效显著。国家级人工智能创新应用先导区、国家级车联网先导区成功获批，是国内唯一一个拥有双先导区“招牌”的城市。产业生态日益优化。华海清科、天地伟业、南大通用等一批优质企业飞速成长；中国新一代人工智能发展战略研究院、中国工程科技发展战略天津研究院、国家超算天津中心等一批高端平台落地建设；中国“信创谷”“智汇谷”等优质载体孕育诞生。智能科技产业已经成为天津高质量发展的“新引擎”。

“以智能科技发展作为引领，用更多的自主创新作为驱动引擎，加快制造业智能化、绿色化、高端化发展，是天津高质量发展的必然选择。”天津市工业和信息化局党组书记、局长尹继辉表示，“十四五”期间，天津将加快构建以信创为主攻，以生物、高端装备为重点的“一主两翼”创新格局，强化企业创新主体地位，体系化提升制造业自主创新能力。围绕海河实验室五大主攻方向，大力推进信创实验室建设。加速先进操作系统国家制造业创新中心建设步伐，为国家创新发展贡献“天津力量”。

“智享”新生活：智能建设助力社会治理

智能科技产业的蓬勃发展，全方位改变着人们的生产生活方式。疫情防控中，云办公、云课堂成为时尚；数字抗疫、智能防控得到广泛应用；海量数据加速病毒溯源，智能算法助力疫苗合成；血必净注射液、宣肺败毒方等中医国粹通过智能“加持”迸发活力。

在5G建设应用中，2.5万个5G基站拔地而起，实现全市城镇区域及重点行业全覆盖，泛在互联、全域感知、数据融合、创新协同、安全可靠的5G网络体系，已经成为遍布全市的智能“神经元”，被国家授予“宽带中国”示范城市。在日常生活中，智慧出行提升效率，智慧医疗保障健康，智慧养老惠及万家，“刷脸”支付成为日常，虚拟现实拉近时空……目前，天津已经打造188个全新应用场景，全面拓展了智能科技的“新应用”。

数据归集、远程感知、区块链应用等智能科技手段，打开了社会治理的全新模式。

在城市治理领域，中新天津生态城的“城市大脑”，累计汇聚19个部门的11.8亿条数据，实现建设、环境、城管等部门数据的实时共享，入选国家首批智慧城市建设试点、首批全球可持续发展标准化示范城市，为生态城市升级、智慧城市创新贡献了“天津智慧”。

在港口建设领域，天津港已经完成了全球首次集装箱传统码头无人自动化改造系统测试，实现指挥调度一体化、码头作业智能化、管理服务便捷化、港航口岸数据融合化发展，达到两个“全球第一”、两个“国内领先”，为世界智慧港口建设提供了“天津范本”。

在能源管理领域，智慧能源小镇在国内率先采用智慧能源管理平台，实现重要负荷供电“零闪动”和能源网络运行“全感知”，率先建成“生态宜居”“产城集约”两种典型智慧能源示范城镇，为落实“碳达峰、碳中和”战略目标提出了“天津路径”。

“智绘”新未来：智能基因融入城市血脉

连续举办5届世界智能大会，已经成为世界智能科技领域的天津品牌，“会展赛+智能体验”的国际化交流平台不断拓展，国际影响力大幅提升。

第四届世界智能大会首次采用“云上”模式，开创了疫情防控条件下国际会展活动先河；本届大会推出“线上+线下”办会模式，实现了“百网同播，千人同屏，亿人同观”，吸引了全球目光。

以会兴业成效显著。与国家部委、高校、龙头企业等签署20项战略合作协议，成功引进紫光云、360、TCL、联想、麒麟软件、国美智能等一批总部型的大项目，阿里巴巴天津中心、华为鲲鹏生态、腾讯IDC数据中心等一批好项目落户天津。

城市活力持续迸发。有力地焕发了城市科学精神，促进了活力集聚，助推了产业升级，加速了文化转型，充分展现天津前瞻开放的形象、宽广包容的胸怀、务实创新的品格，成为天津亮丽“新名片”。

海河朝晖，万象更新。伴随着第五届世界智能大会的成功举办，智慧基因已经融入百年工业文明的血脉，成为津卫之城高质量发展的新动能。在开局“十四五”的新征程上，天津焕发出全新活力，健步向前。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)