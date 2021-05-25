本报记者 扎 西

明媚五月，海河之畔，群贤毕至。

5月20日，第五届世界智能大会如约而至。四天的会期中，来自海内外76个国家和地区的智能科技领域精英齐聚一堂，围绕“智能新时代：赋能新发展、智构新格局”主题，纵论智能科技领域发展趋势，展示智能科技最新成果和产品。

作为每一年智能大会的重头戏，智能科技展看点十足。20日上午，天津梅江会展中心的展馆内熙熙攘攘、人头攒动。长征五号火箭模型、“卖力跳舞”的机器人、一触即知身体状况的“智慧健康小屋”……各种智能“黑科技”受到现场观众欢迎。

“这些智能科技，与我们的生活越来越密切了。”观众们感慨，从语音导航助手，到人脸识别、无人驾驶，再到家庭智慧、城市大脑，智能科技走出实验室，融入人们生产生活的方方面面。

展会上的中新生态城智慧小区模型，展示“方寸之地，全宅智能”的智慧家居，让观众体验未来之家的“善解人意”。在智能体验展区，观众可切身体会5G速度赋能工作、生活、医疗的“模样”。会展中心的室外体验区，最新的人工智能交通场景中，无人公交、无人机、智轨电车快运系统等科技产品亮相。

“世界智能大会从创办之日起，就肩负着‘以会兴业’的使命，为天津构建全国一流的智能科技产业生态，助力天津高质量发展。”天津工业和信息化局总经济师周胜昔说。

展会现场，江天数据自主研发的数据中心基础设施智能运维管理系统和智能巡检机器人吸引了大量观众驻足交流。“我们相信，未来是数字化的世界，必须迎头赶上，为我所用。”天津江天数据科技有限公司总经理张健说。

在深之蓝（天津）水下智能科技有限公司展台前，最新研发的智能防水手机壳和体验世界冠军游泳速度的水下助推器很受欢迎。“我们通过世界智能大会，大大拓展了产品的国内市场，提升了市场认可度，坚定了企业做大做强的信心。”深之蓝公司行政总监程林毅说。

智能工厂、智能矿山、智慧教育……华为展台前观众络绎不绝。“未来的矿工可以西装革履在办公室里挖矿。”华为产品经理郑则之这样介绍智慧矿山，基于5G的高精实时定位与应用服务，井下设备远程协同运维，生产过程远程实时控制，煤矿生产可以很干净很安全。

20日下午，总投资超千亿元的项目签约在天津礼堂举行。据了解，本次签约采取内资外资同台、线上线下同步的形式，在16个区设有分会场，共签约项目210个，投资总额1057亿元。

在大会主论坛上，业界大咖观点精彩纷呈。“人工智能是第四次工业革命的核心技术，是推进制造强国战略的主要技术路线。”中国工程院院士周济认为，未来15年，是智能制造这个新一轮工业革命的核心技术发展的关键时期，中国制造业必须抓住这一千载难逢的历史机遇，实现中国制造业的“弯道超车”。

图灵奖获得者约翰·霍普克罗夫特表示，世界正经历一场信息革命，人才将是未来各国聚焦的核心，人才智能所创造的人工智能会为企业成长、经济发展提供所需的一切。

智能科技正以前所未有的速度和方式影响着世界，一个智能新时代正向我们大步走来。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)