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“城市大脑”便民利民

2021年05月25日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报天津5月24日电  （记者靳博）“‘城市大脑’的精准思考和指挥，通的是数据，改的是流程，打通的是我们服务群众的难点、堵点，赢得的是老百姓的信任。”

　　“我们企业是天津‘城市大脑’建设的获益者，政府用数字惠企的同时，也让我们的服务对象，外卖小哥、保洁阿姨等5100多万个体经营者享受到城市治理数字化升级的红利。”

　　…………

　　在第五届世界智能大会开幕之际，天津“城市大脑”正式发布，旨在通过搭建天津城市智能中枢、构建城市运行态势“数字驾驶舱”、创建政务服务与城市治理领域多元化应用场景，让城市更聪明、更智慧，让生活更美好，迈出天津市推动城市治理体系和治理能力现代化的新步伐。

　　发布仪式上，场景用户代表用生动的故事和翔实的数据，讲述了“城市大脑”在数字惠民、数字惠企、数字治理方面的高效与便捷。据天津市大数据管理中心有关负责人介绍，天津“城市大脑”以“物联感知城市、数联驱动服务、智联引领决策”为目标，通过场景牵引和数字赋能，重点实现“部门通、系统通、数据通”，打造“轻量化、集中化、共享化”的城市智能中枢，搭建数字驾驶舱，构建城市运行生命体征指标体系。

　　目前，天津“城市大脑”已接入银发智能服务、“两津联动”、“慧治网约车”、津工智慧、“疫苗接种态势感知”、“冷链食品一码明”等首批重点应用场景。未来3年，天津“城市大脑”将从数字治理、数字惠企、数字惠民领域出发，打造一批具有牵引性、普惠性、感知性的应用场景，推动城市治理和公共服务数字化。在“一屏观津门”基础上，不断推进系统跨部门、跨区域协调联动，实现“一网管津城”，让市民生活更加美好。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月25日 17 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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