本报天津5月24日电 （刘杨）从“新交通 赋智能 助强国”为主题的世界智能大会智能交通峰会上获悉，到2025年，天津初步建成要素全量感知、业务高度协作、分析科学高效、服务便捷智能、网络安全可控的“智慧交通大脑”，基本建成决策科学、管理智慧、生产智能、服务人文的智能交通体系，力争港口等领域智慧化建设达到世界一流水平。

依托世界智能大会连续5年成功举办，天津市智能交通领域进入高速发展阶段。在数据共享和应用方面，通过天津市交通行业数据资源交换共享与开放应用平台和天津市综合交通数据分析服务系统，整合天津市交通运输行业公路交通、道路运输、城市公共交通、水路交通、铁路交通、民用航空等九大领域数据资源，累计接入数据资源2300亿条。

在智慧港口方面，今年初已实现全球首次集装箱传统码头无人化改造全流程实船作业，完成25台无人集卡在港区规模化应用，与天津海关联合搭建“关港集疏港智慧平台”。天津港北疆港区C段智能化集装箱码头工程建设先行引领，打造世界智能化集装箱码头新标杆取得突破性成效。

在公众智慧出行方面，以“互联网+”为支撑，已推出“天津出租”“掌上公交”“天津地铁”“天津高速通”“365汽车票”“津城车大夫”等APP，并实现北京、天津地铁二维码互联互通。

天津（西青）车联网先导区作为全国第二个国家级车联网先导区，在首批开放的24.5公里测试道路的基础上不断扩大开放测试道路范围，针对不同测试目的、不同应用场景采取分时段、分类型、分区域的开放道路实施方案。

“十四五”期间，天津市智能交通将着力推动交通大数据、智慧港口、智慧公路、道路运输、交通运输综合执法五大板块智慧化建设，以“数据链”为主线，以先进信息技术赋能交通运输发展，为建设“交通强市”提供支撑。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 17 版）

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