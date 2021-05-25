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智慧医疗造福百姓

2021年05月25日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报天津5月24日电  （陆希、张神鹏）在连续5届世界智能大会上，“智能健康与医疗高峰论坛”因为与百姓健康密切相关而备受关注。以人为本、以“智”赋能，传统卫生健康服务管理方式向着智能化、信息化、数字化加速转型，日益为广大市民可感、可知、可及、可亲。

　　为了解决群众到不同医院预约就医需下载多个APP，就医不方便的问题，2019年9月天津开通上线“健康天津”APP，40家三级医院预约挂号服务已全部接入，23家二级医院预约挂号接入。该APP面向个人，提供健康档案查询、家庭医生签约、120转运、核酸检测预约等服务，并嵌入入院登记和查询服务平台。2020年度，“健康天津”APP注册用户1061万人，实名注册110万人。

　　近日，随着河西区、河东区先后完成全区签约，天津市基层数字健共体已与全市9个区、113家基层医疗卫生机构签署合作协议。这是天津基层医疗探索数字升级的新举措，逾百家基层医院签约基层数字健共体。

　　2020年4月，在天津市卫生健康委主导下，天津微医总医院牵头、协同全市267家基层医疗卫生机构，共同组建“天津市基层数字健共体”。

　　其中，“云管理”平台加速推进基层卫生健康信息化建设，初步实现基本医疗、基本公卫、家医签约等系统的数据互联互通；“云服务”平台集中受理开展居家医疗、健康管理等服务，提升了基层服务能力；“云药房”平台引入“互联网+药品保障”服务模式，已在超过40家基层医院落地，保障基层用药……

　　经过一年多的运营，基层数字健共体累计服务患者逾2.7万，健共体内处方流动近4万张，向7000多名患者提供用药指导服务，随访服务逾3000人次。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月25日 17 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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