杨飒

原标题：清华大学成立量子信息班

清华大学量子信息班于24日正式成立，由图灵奖得主姚期智院士担任首席教授。据悉，这是清华大学首个量子信息方向的本科人才培养项目，也是继计算机科学实验班、人工智能班之后，姚期智院士创办的第三个拔尖创新人才培养项目。

姚期智表示，成立量子信息班的目的，一方面是量子信息科技的发展到了全新的阶段，无论是国家战略需求还是科研产业发展，都需要提前谋篇布局；另一方面，从长远来看，要想在量子科技领域取得颠覆性、原创性突破，多学科交叉的人才培养是核心。

他介绍，量子信息是一门新兴的前沿学科，有着比单一学科领域更广的基础知识需求，依赖于多学科的交汇融通，其培养模式与课程设置和其他学科有着显著区别，因此必须进行体系化、专门化培养。

“量子信息班将基于清华大学交叉信息研究院坚实的量子信息、计算机、人工智能与交叉学科实力，结合计算机科学实验班和人工智能班在人才培养和班级建设过程中形成的先进教育理念和管理经验，加快培养国际顶尖的量子信息领域人才。”姚期智说。

清华大学招生办公室主任陈启鑫介绍，量子信息班首批计划招收20人。“主要面向2021年参加高考且在各省本科一批次或保送生批次可被清华大学录取的学生进行二次选拔。申请学生需要对量子信息领域有浓厚兴趣，并表现出较强的发展潜力。预计将于7月上旬开放报名并于8月份开展综合选拔。”陈启鑫补充道。

(责编：赵超、吕骞)