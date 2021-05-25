李华林

原标题：币圈造富神话不可信

国内虚拟货币迎来强监管。近日，国务院金融稳定发展委员会会议明确提出，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

此前，受市场避险情绪上升及国外大型投资机构、公司入场等影响，虚拟货币价格一路高歌猛进。币圈“造富神话”让虚拟货币走进更多人视野，大量投资“小白”也纷纷跑步入场，希望通过炒币实现所谓的“财富自由”。但金融市场发展规律告诉我们，“造富神话”往往和“造贫奇迹”相伴而生。在币圈，相对于财富的快速生成，财富的迅速蒸发更令人触目惊心。数据显示，监管部门发声后24小时内，全网超过20万人爆仓，80亿元资金灰飞烟灭。

和早期一些经济实力较强、怀有区块链信仰的投资者参与虚拟货币交易不同，今年以来，大量以学生为主的年轻群体进入币圈，他们判断能力不足，经济实力较弱，风险承受能力较差，这就使得“圈子风险”、个体风险逐渐有向社会领域传递之势，监管部门此时发声，正是希望通过及时的监管，防范风险继续蔓延。

对大部分投资“小白”而言，他们大多看到币圈的造富效应，却忽略了炒币的高风险。本质上，比特币等虚拟货币并没有实际价值支撑，不具备法定货币的主权信用，缺乏广泛的应用场景。虽然被拥趸奉为“数字黄金”，但和真实的黄金相比，价值根基极其脆弱，监管方向的变化、几个投资巨鳄的买卖，甚至于某些人的一句话，就能导致其价格剧烈波动。

而且，由于具有去中心化、难以追溯等特点，虚拟货币很难被监管，因此成为违法犯罪活动的温床，逃税、洗钱、走私、贩毒等大行其道。在我国，一些虚拟货币交易所的服务器设置在海外，法律难以监管到，虚构交易、断网跑路、侵吞客户资金等情况时有发生，投资者一旦卷入其中，将遭遇维权困难。

此外，虚拟货币还是投机分子利用山寨币、空气币坐庄圈钱的新手段。这些通过修改甚至直接套用比特币源代码而产生的山寨币，没有任何实际价值和意义，靠着极低的初始价格吸引大众关注，快速吸收资金拉高价格，一旦价格达到高位，便集中抛盘“割韭菜”，使投资者蒙受巨大经济和财产损失。

实际价值薄弱、波动性强、不受监管，种种特征表明虚拟货币已经离正常的投资工具、离“区块链信仰”相去甚远，弥漫着浓浓的投机和炒作味道。那些伴随而生的坑蒙拐骗活动，不仅严重扰乱了金融市场秩序，也侵害了公众的合法权益。

当前监管部门接连发声，释放了从严监管的信号，进一步清理整顿虚拟货币市场将是大势所趋。对于投资者尤其是对于新入场的“小白”们来说，要进一步提高警惕，加深对虚拟货币本质的认识，“一夜暴富”的神话不可信，火中取栗的游戏有风险，生财还得有道，投资还需理性。

(责编：赵超、吕骞)