李华林

原标题：退市新规倒逼股市优胜劣汰

沪深证券交易所退市新规落地近半年，目前两市已有多家公司终止上市。还有更多公司被实施退市风险警示或其他风险警示，A股上市公司“进多出少”的格局正在发生改变。

专家认为，退市新规下，资本市场优胜劣汰效应显现，绩差公司、问题公司的退市风险大增，企业持续经营能力面临更大考验。对投资者而言，未来要摒弃投机心态，不寄望于炒差炒劣，坚持价值投资理念，与好公司共同成长。

“1元退市”成主流

记者梳理沪深证券交易所披露的信息发现，截至目前，至少已有13家公司触发终止上市条件，其中，4家公司因经营不佳持续亏损退市，1家公司因财务造假退市，1家公司因合并重组退市，1家公司主动退市。最引人注意的是，连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元退市的公司最多，达到6家。

在这6家因股价低于1元而退市的公司中，*ST宜生、*ST成城被上交所于3月22日摘牌，退出A股市场，成为没有经历退市整理期，而被直接退市的首批公司。

退市新规相比于以往规定，退市标准上有所改变，组合类财务指标替代单一财务指标，“面值退市”指标改为“1元退市”指标，同时简化了退市流程，取消交易类退市情形的退市整理期设置等。

“退市新规颁布以来，沪深两市退市规避空间骤然收紧，多家问题公司退市，尤其以面值红线‘1元退市’居多。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，面值退市是市场的选择，在触及终止上市条件前，已通过风险警示等给予投资者充分的交易窗口，因此是投资者理性选择的结果。

回头看上述“1元退市”股，基本都属于市场公认的经营不善、治理不规范或者出现财务造假等严重违法违规的绩差公司、问题公司。

“长期来看，‘1元退市’可能将成为退市利器，将来一些低价股，特别是一些垃圾股、绩差股大概率会以这个方式快速出清。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，这有利于市场自我净化，实现优胜劣汰，提高上市公司的整体质量。

除了“1元退市”，上半年还出现首例主动退市的上市公司。*ST航通1月发布公告，拟以股东大会方式主动退市，撤回股票在上交所的交易。

由于连续3年亏损，此前*ST航通已经处于被强制退市边缘，根据新规，如果公司被强制退市，投资者可以通过诉讼要求上市公司予以赔偿。而主动退市一般需通过股东大会，投资者更容易形成事先合议，能减轻上市公司的赔偿责任。业内人士认为，新规之下，为减少交易成本，未来可能将有更多退市难以避免的公司选择主动退市。

利于市场自我净化

根据Wind数据显示，今年除了已被终止上市的公司外，截至目前，还有45家公司被实施退市风险警示（即*ST），27家公司被实施其他风险警示（即ST）。

究其原因，主要可以归纳为两方面：一是最近3年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值；二是公司年报被出具非标审计意见。

比如，4月30日，广东明珠集团股份有限公司发布公告称，因华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审计并出具了无法表示意见的审计报告，根据规定，公司股票5月6日起被实施退市风险警示，股票简称由“广东明珠”变更为“*ST广珠”，将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

“被退市和被实施退市等风险警示的公司增加，将会有效打击炒作之风，引导资金回归价值投资，从而实现市场优化资源配置的基本功能。”田利辉表示，退市对于炒壳、炒差等行为是“灭顶之灾”，而退市等风险警示是预先告知或提醒，能有效抑制庄家兴风作浪，防止散户火中取栗的投机心态，这对于资本市场的长远健康发展至关重要。

当前，退市新规的威慑力和市场认可度已经有所彰显。记者注意到，新规发布以来，A股市场中的ST等绩差股经历了一波下跌。根据同花顺数据显示，截至5月20日，沪深两市共有213家风险警示公司，到当日收盘，213家风险警示公司中有136家出现下跌，占比逾六成。另外，截至5月20日收盘，沪深两市股价低于2元的公司已达70家。

“退市制度是为了畅通市场的出口，让好公司替代坏公司，优币取代劣币。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林认为，随着新的退市制度逐渐常态化，企业的持续经营能力将面临更大考验，一些经营不善、常年亏损的上市公司将更快“现形”，空壳公司、僵尸企业的出清速度也必将加快。

强化投资者保护

基于上半年股市的情况，市场人士预计，接下来退市公司数量会出现明显增多。

“由于退市新规的实施，存量问题公司会得到有效清理，今年退市家数会显著上升。”田利辉表示，不过，未来的退市公司数量不会出现持续增加，反而随着存量上市公司质量的优化和退市文化的形成，可能会较今年有所下降。

盘和林认为，虽然目前退市公司数量较往年有所增加，但相比于国际一些成熟资本市场仍显不足；未来还可以从降低上市公司财务造假退市门槛等方面进一步优化退市规则，促进上市公司优胜劣汰，加快资本市场的新陈代谢。

在退市公司逐渐增多的背景下，投资者的投资理念也需要作出改变。以往一些投资者为获得高回报，热衷于炒新、炒小、炒差，以高风险博取高收益。

对此，田利辉认为，倘若个别投资者仍然热衷于“博傻”游戏，试图在劣质公司中赌一把，那么出现高额损失的概率会显著增大。面对当前ST股退市增多的现状，投资者应该聚焦优质公司或潜力公司，关注基本面，要坚持稳健增长、价值投资，通过参与资源配置获得应有回报。

当然，上市公司退市也不能一退了之，还需完善退市后相关配套制度，加强投资者权益保护。

杨德龙建议，一方面，相关部门应引导普通投资者摒弃投机思维，保持理性、远离炒作，树立正确的投资理念；另一方面，对于一些恶意、随意主动退市，侵害中小投资者权益的行为，应加强监管，依法进行严厉打击，保障主动退市的正当性和规范性。

“倘若退市是由于上市公司欺诈造假，那么应该继续推动代表人集体诉讼制度的落地，让被骗的投资者获得应有的补偿。还可以进一步细分退市情形，完善转板制度，为还有发展前景，但因绩效、规模等问题退市的企业提供回旋余地。”田利辉表示。

(责编：赵超、吕骞)