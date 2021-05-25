李 静

原标题：垃圾分类“新时尚”还需成习惯

日前，北京全民垃圾分类参与率达到90%。垃圾分类成为新时尚，有了越来越深厚的群众基础，但要在全国城市真正把这件“关键小事”办好，还需进一步调动发挥每个市民的主观能动性。

首先，要循序渐进。现阶段，对多数城市而言，分类原则“宜粗不宜细”，垃圾分类的标准、流程应简便易行，让群众容易接受。简化垃圾分类逻辑、设置通俗易懂的分类标准，可以大大提高人们的分类意愿。比如，按照“容易烂”“不容易烂”“能卖钱”“不能卖钱”等分类，让老百姓一听就懂，易接受、易操作、易执行、易坚持。

其次，可以奖惩并举。5月18日，重庆两江新区开出首张针对个别单位的垃圾分类罚单。在社区及市政执法人员多次上门宣传劝诫的情况下，某超市仍存在未分类投放生活垃圾的违规行为。很多国家都有禁止乱扔垃圾的法律，也有鼓励废物回收、减少垃圾量的奖励举措。有的国家还实行了饮料瓶退还押金制。

目前，我国垃圾分类相关法律法规以倡导为主，缺乏约束力，对居民个人参与垃圾分类缺乏有效的管控手段，需要通过立法来强化。可喜的是，很多地方已迈出奖惩并举的步子，广州在垃圾分类有罚则之后，也推出了奖励规则；福建漳州的“互联网+智慧垃圾分类”数字化管理系统平台为主动分类投放垃圾的家庭自动计算积分，作为兑换奖励的依据。垃圾分类不应只有“软约束”，而需要通过顶层设计落实责任，强化宣传引导、奖惩并举，才能使每个居民真正成为垃圾分类的行动者、建设者，而不是旁观者、批评者。

此外，还要关注重点人群。2018年有一部很火的纪录片《日本的学校午餐》，孩子们吃完午饭后，第一件事就是把牛奶盒压扁，然后由一名同学把全班的牛奶盒纸片冲洗晒干，第二天送到回收站。孩子是垃圾分类的未来推进力量，从娃娃抓起，教会他们行之有效的分类方法，让其养成垃圾分类的习惯，垃圾分类才能变成日常生活的一部分。目前，国内很多地方都针对老年人开展了垃圾分类的培训宣讲活动，事实上，有余力有热情的老年人不是推进垃圾分类的困难户，完全可以成为主力军。

惟有每个居民都真正履行责任，为改善生活环境作出努力、为绿色发展可持续发展作出贡献，才能凝聚力量打好垃圾分类这场全民持久战。

(责编：赵超、吕骞)